كشفت هيونداي، عن طرازها الجديد هيونداي إلنترا موديل 2027، والتي تنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري ورياضي متطور، وبها تقنيات محدثة .

هيونداي إلنترا موديل 2027 الجديدة

تتبنى سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 لغة التصميم الجديدة Art of Steel، التي تمنح الهيكل ملامح أكثر صلابة وخطوط هندسية واضحة.

محرك هيونداي إلنترا موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 147 حصان، وبها عزم دوران 179 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من نوع Intelligent Variable .

هيونداي إلنترا موديل 2027 الجديدة

ويوجد من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 نسخة هجين بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة إجمالية 155 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2027

تعمل سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 علي منصة Pleos Connect الترفيهية الجديدة، وتعكس هذه التقنية توجه هيونداي نحو تطوير تجربة الاستخدام الرقمية، بالتوازي مع تحديث التصميم الخارجي.

هيونداي إلنترا موديل 2027 الجديدة

كما ان سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 تحتل المركز الثاني بين أكثر سيارات هيونداي مبيعاً، خلف توسان التي تستعد بدورها لاستقبال جيل جديد كلياً.

كما حققت سوناتا نمو بنسبة 14% خلال الأشهر العشرة الأولى، بإجمالي 57384 سيارة.

هيونداي إلنترا موديل 2027 الجديدة

جدير بالذكر أن الشركة الكورية تقدم نسخ هجين من الطرازين، ما يمنحها خيارات متنوعة لمواجهة الطلب على الكفاءة الاقتصادية.

هيونداي إلنترا موديل 2027 الجديدة

إما بالنسبة إلي أسعار إلنترا 2027 ونسختها الهجينة، فلم تعلنها هيونداي حتى الآن، لكنها تستهدف سعر أقل بكثير من متوسط أسعار السيارات الجديدة.

نبذة عن سيارة هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا هي عبارة عن سيارة سيدان عائلية مدمجة نكونه من 5 مقاعد، وتعمل بقوة الدفع الأمامي وتطورت عبر أجيال متعددة، وصولاً إلى جيلها الثامن.

هيونداي إلنترا موديل 2027 الجديدة

وتتوفر بعدة خيارات من المحركات حسب السوق والموديل مع نواقل حركة أوتوماتيكية أو IVT، إضافة إلى نسخ عالية الأداء مثل Elantra N في بعض الأسواق.