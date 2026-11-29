شهدت إحدى المدارس الإعدادية بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة تدافع بين الطلاب أثناء خروجهم من المدرسة؛ ما أسفر عن إصابة 6 طلاب، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة للحالة الصحية للمصابين.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث تدافع بين الطلاب خلال خروجهم من المدرسة، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد منهم، حيث تم التعامل مع الحالات ونقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بإصابة 3 طلاب بإصابات مستقرة، وهم «ع. أ»، و«ز. ج»، و«م. ح»، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى، مع متابعة حالتهم الصحية.

وتم تحويل 3 طلاب آخرين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وهم «ع. ت»، للاشتباه في إصابته بكسر في الحوض، و«ي. أ»، إثر إصابته بتورم واختناق وعدم اتزان، بالإضافة إلى الطالب «ز. م»، الذي يعاني من تورم بالوجه وعدم اتزان، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم حالتهم.

وفي تطور لاحق، تقرر تحويل الطالب «ز. ج» إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، للاشتباه في إصابته بأعراض ما بعد الارتجاج، ليخضع لمزيد من الفحوصات الطبية ومتابعة حالته من جانب الفريق الطبي.

وتتابع الجهات المعنية الحالة الصحية للطلاب المصابين، للوقوف على تطورات حالتهم وتقديم الرعاية اللازمة، في ظل الواقعة التي شهدتها المدرسة أثناء خروج الطلاب.