كشف أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل المبالغ المقررة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، موضحًا أن أسرة كل متوفى ستحصل على 7 ملايين و125 ألف جنيه.

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المصابين الذين ثبتت إصابتهم بعجز كلي سيحصلون على المبلغ نفسه المقرر لأسر المتوفين، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.

مرحلة العجز الكلي

وأوضح أن المصابين الذين لم يصلوا إلى مرحلة العجز الكلي سيحصلون على نصف قيمة التعويض المقرر لحالات الوفاة، بإجمالي 3 ملايين و562 ألفًا و500 جنيه لكل حالة.

وأشار إلى أن هذه المبالغ جاءت بعد إجراء حصر للمبالغ التي تم تحصيلها والتبرع بها، وإجراء التسويات والاستبعادات اللازمة، بما يضمن توزيع المبالغ المتبقية على الأسر المستحقة وفقًا لطبيعة كل حالة.