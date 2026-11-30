كشف الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، تفاصيل الإجراءات الحكومية للتعامل مع حادث الوراق، موضحاً أن الحكومة حددت جدولاً زمنياً لإنجاز التقارير المتعلقة بالحادث وصرف التعويضات للمتضررين، إلى جانب تنفيذ 14 إجراءً احترازياً تستهدف الحد من تكرار مثل هذه الحوادث وتأمين الطرق.

وأوضح ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن وزارة النقل ووزارتي الداخلية والصحة والسكان مكلفة بإعداد تقرير مشترك وشامل عن ملابسات الحادث خلال أسبوع، يتضمن توصيات عملية وإصلاحات هيكلية ومقترحاً لآلية متابعة التنفيذ.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها أسبوع أيضاً لرفع تقرير نهائي بعد الانتهاء من صرف وتسليم التعويضات المستحقة، مشيراً إلى أن بدء صرف التعويضات سيكون فوراً خلال هذا الأسبوع، حال توافر الأوراق الرسمية المطلوبة، وعلى رأسها إعلام الوراثة.

وأوضح أن هناك تعاوناً بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي لتخصيص دائرة قضائية كاملة بهدف سرعة إصدار إعلامات الوراثة، بما يضمن تسليم المستحقين أموال التعويضات في أسرع وقت.