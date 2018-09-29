مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة بثلاثية على يد وست هام

تلقى فريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو هزيمة ثقيلة، أمام فريق وست هام يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب "لندن"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بريمرليج.



وفي الشوط الأول استطاع فيليبي أندرسون لاعب وسط وست هام أن يفتتح أهداف فريقه، بعد انطلاق صافرة المباراة بخمس دقائق، بينما أضاف فيكتور لينديلوف لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني بالعكس في مرماه، بالدقيقة 43 قبل انتهاء الوقت الأصلي من الشوط.



بينما في الشوط الثاني، استطاع مانشستر يونايتد تقليص الفارق عن طريق ماركوس راشفورد الذي أحرز الهدف الوحيد للشياطين الحمر، في الدقيقة 71، قبل أن يأتي ماركو ارناوتوفيتش سريعًا ويضيف الهدف الثالث لوستهام في الدقيقة 74.



وسيطر وست هام على مجريات المباراة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 51%، بينما وصلت نسبة استحواذ الشياطين الحمر إلى 49%.