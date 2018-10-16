العاهل السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية في (الرياض) اليوم /الثلاثاء/ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات "التاريخية" بين البلدين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.



حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السفير السعودي لدى (واشنطن) ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.



كما حضره من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.



