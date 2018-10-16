ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العاهل السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:05 م
صدى البلد
أ ش أ
استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية في (الرياض) اليوم /الثلاثاء/ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات "التاريخية" بين البلدين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السفير السعودي لدى (واشنطن) ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

ترشيحاتنا

بث مباشر..كلمة السيسي أمام مجلس الإتحاد الروسي

شاهد.. اللقطة الأولى من محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في تركيا

طريقة جديدة لمعالجة بعض أمراض العمود الفقري

مرض خطير يتفشى في إسرائيل

استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شاهد..لحظة وصول بومبيو إلى الرياض لبحث قضية جمال خاشقجي

والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو

السيسي: نتطلع للانتهاء من مشروع الضبعة .. فيديو

محمد طلعت: تعاملت مع سباب حسام غالي لي بـ قلة خبرة وبكيت.. فيديو

إطلاق نارعلى جرار حاول اقتحام سفارة سرائيل في تركيا..فيديو

صلاح فوزي: إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات لا يخالف الدستور

رسالة مهمة لمدرب ليفربول من أسطورة النادي بسبب محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القطط تواسي مرضى العناية المركزة.. مستشفى أزهر دمياط بلا أطباء ولا علاج ولا معاملة حسنة

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

فيديو

السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لا سبيل لهزيمة الإرهاب إلا بالتكاتف الدولي.. فيديو
الكهرباء: الانتهاء من أول مفاعل نووى وتشغيله فى 2026.. فيديو
الرئيس السيسي: روسيا ستظل صديق مصر الوفي.. فيديو
السيسى يشيد بدور الأزهر كمنارة للإسلام المعتدل أمام المجلس الفيدرالى.. فيديو
السيسي: نتطلع لتعزيز التنسيق مع روسيا وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟