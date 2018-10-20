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تعليم

وزير التعليم العالي يبحث تنمية مهارات الطلاب والتأهيل لسوق العمل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال التدريب الوظيفي للطلاب، وكذا التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير، حرص مصر على استمرار دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصين.

وشدد د. خالد عبد الغفار، على أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية، ودعم برامج الابتكار، معربًا عن سعادته لمزيد من التعاون مع شركة هواوي في مجال التدريب، خاصة في ضوء توجه مصر لمزيد من التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي بالجامعات المصرية.

وبحث الجانبان برنامج الشركة لتدريب الكوادر الجامعية، وربطها بمتطلبات سوق العمل؛ بهدف إتاحة فرص تدريب على أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأكثر من 1000 طالب من 25 جامعة مختلفة.

ومن جانبه استعرض رئيس الشركة التنفيذي مميزات هذا البرنامج حيث أنه يخلق منصة (أكاديمية هواوي)؛ لإعداد وتأهيل الطلاب من خلال حضور محاضرات تعليمية في أكاديميات هواوي بجميع الجامعات المصرية أو إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار المتفوقين للحصول على فرص التدريب التوظيفي في مصر. فضلًا عن المشاركة في المسابقة العالمية، وفرصة تدريب متقدم في المركز الرئيسي للبحث والتطوير لشركة هواوي العالمية.

جدير بالذكر أن شركة هواوي تأسست عام 1987، وتعد إحدى الشركات الرائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والأجهزة الذكية، وتقديم التقنية الرقمية من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة (شبكات الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، الأجهزة الذكية، الخدمات السحابية)، كما أنها تهتم بالاختراعات والأفكار، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

حضر اللقاء د. محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية، وهالة أراندا رئيس قطاع العلاقات الحكومية، ويسري عتلم مدير التسويق بالشركة، وما بن رئيس قطاع مشروعات التعليم.
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