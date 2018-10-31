خلال لقائه بالرئيس .. وزير الداخلية الألماني يشيد بنجاح مصر فى وقف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "هورست زيهوفر" وزير الداخلية الألماني.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بالتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا لا سيما في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وذلك فى إطار ما يتوفر لدى مصر وألمانيا من رغبة لدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.





من جانبه أكد وزير الداخلية الألماني ترحيبه بزيارة الرئيس إلى برلين، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون مع مصر فى مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، كما أعرب وزير الداخلية الألماني عن تقديره للإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع نجاح مصر فى وقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها وتحقيق تقدم ملحوظ فى مكافحة الإرهاب.





وقد أكد الرئيس ترحيبه بالتعاون القائم بين البلدين فى إطار اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين في يوليو 2016، فضلًا عن التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي شهد تطورًا كبيرًا بعد توقيع اتفاق التعاون في مجال الهجرة في 27 أغسطس 2017، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتوفير المعدات، بما يساهم فى تعزيز القدرات المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ويحافظ على استدامة الجهود المصرية الناجحة فى هذا الصدد.



