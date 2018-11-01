إصابة عمر السعيد وفحص طبي بعد انتهاء مباراة وادي دجلة

تعرض عمر السعيد مهاجم الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك لإصابة بقطع غائر في الرأس استلزم خياطته.



ياتي هذا خلال مباراة الفريق الابيض ووادي دجلة التي أقيمت في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.



وخضع اللاعب لفحوصات طبية بعد انتهاء المباراة، وكان الزمالك فاز برباعية مقابل هدفين.



ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.