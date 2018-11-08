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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
يوسف رجب
تفقد الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، المراحل الأخيرة من إنشاء وإعداد مبنى الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية.

أكد رئيس الجامعة، أن مستشفى الطوارئ ستعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية بصورة كبيرة والارتقاء بالمنظومة الطبية بمحافظة قنا وصعيد مصر، بالإضافة إلى التوسع في المستشفيات التخصصية بإنشاء مستشفى لصحة المرأة وأخرى للطفل.

وأضاف الدكتور أسامة حسين عبد اللاه- مدير عام المستشفيات الجامعية، بأن مستشفى الطوارئ ستضم 250 سريرا و20 سرير عناية مركزة و8غرفة عمليات ووحدة للغسيل الكلوي ووحدة للحروق ومشرحة مما يعد طفرة في الخدمات الصحية لمحافظة قنا والمحافظات المجاوره، بالإضافة إلى الحد من ضحايا حوادث الطرق من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبه.

رافق رئيس الجامعة، الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا والدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية والدكتور حسن إبراهيم مدير مستشفى وسط البلد الجامعي والدكتور محمد يوسف مدير مستشفى الحرم الجامعي والدكتور علي ربيع رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب وسعيد محمود إبراهيم-مدير عام الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية.
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