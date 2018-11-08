رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ

تفقد الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، المراحل الأخيرة من إنشاء وإعداد مبنى الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية.





أكد رئيس الجامعة، أن مستشفى الطوارئ ستعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية بصورة كبيرة والارتقاء بالمنظومة الطبية بمحافظة قنا وصعيد مصر، بالإضافة إلى التوسع في المستشفيات التخصصية بإنشاء مستشفى لصحة المرأة وأخرى للطفل.





وأضاف الدكتور أسامة حسين عبد اللاه- مدير عام المستشفيات الجامعية، بأن مستشفى الطوارئ ستضم 250 سريرا و20 سرير عناية مركزة و8غرفة عمليات ووحدة للغسيل الكلوي ووحدة للحروق ومشرحة مما يعد طفرة في الخدمات الصحية لمحافظة قنا والمحافظات المجاوره، بالإضافة إلى الحد من ضحايا حوادث الطرق من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبه.



