أندية الروتاري تنظم قافلة للكشف عن فيروس سي بإمبابة

نظم نادي الروتاري، قافلة طبية أمس، الجمعة، بحي إمبابة، ضمن الحملة القومية للكشف المبكر عن فيروس "سي"، بمشاركة نادي روتاري هليوبوليس الكوربة برئاسة إسلام الغزولي.



وقعت القافلة التي جاءت تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية 2451، الكشف على عدد من أهالي منطقة إمبابة وقدمت العلاج بالمجان لأكثر من 260 مريضًا، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأجرت القافلة اختبار الإصابة بفيروس "سي" للأهالي، إيمانًا من أندية الروتاري بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، وتفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى 2020.



وحرصت القافلة على توفير كل سبل الدعم اللازم للكشف على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم، لتأكيد حرص أندية الروتاري على صحة المواطنين كأحد أولويات الرئيس السيسي والقيادة السياسية.



