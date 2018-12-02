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أخبار العالم

انتصار سعودي جديد للمرأة.. فتح باب القبول بالجيش للسيدات برتبة جندي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة ضمن خطة تمكين مكانة المرأة على المستويين المحلي والدولي، وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي للتوظيف في جوازات المطارات والمنافذ البرية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "استقبال طلبات القبول سيتم عن طريق منصة أبشر توظيف www.jobs.sa ابتداء من الساعة 10 صباحا يوم الأحد وحتى الساعة 10 صباحا من يوم الخميس 6 ديسمبر".

وأضافت الوزارة أنه لن يُنظر في طلب غير مستوف الشروط وأن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

واشترطت الوزارة أن تكون "المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة".

وأوضحت: "كما يجب أن لم يسبق لها التعيين بوظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية".
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