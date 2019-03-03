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مجمع البحوث الإسلامية: 233 لجنة فتوى للتعامل مع المشاكل الأسرية ..فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 06:08 م
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور محمد الورداني، مدير الإعلام بمجمع البحوث الإسلامية ، إن المجمع لديه 233 لجنة الفتوى على مستوى الجمهورية للتعامل مع المشاكل الأسرية.

أشار" الورداني" خلال لقائه ببرنامج" صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbc مصر2"، اليوم الأحد، إلى أن هذه اللجان يصب عليها عدد كبير من المشكلات ، لافتا إلى ان مجمع البحوث الإسلامية أكثر أشخاص يشعرون بالمشكلات المجتمعية التى تحدث داخل المجتمع .

أردف أن المشكلات المجتمعية تشبه الأمراض المجتمعية التي يعاني منها المجتمع على كافة المستويات، موضحا أن الشخص الذي يلجأ للحديث مع لجنة الفتوى يفصح عن كل ما لديه، ولذلك يمكن أن نطلق على رجال لجان الفتوى " أمين الفتوى "باعتباره كاتم أسرار الناس.

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