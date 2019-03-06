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الديهى يكشف عودة أخوات الإخوان ويحذر منهن.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:48 م
صدى البلد
أيمن سيد
حذر الإعلامى نشأت الديهى، من ظاهرة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابية تعرف بعودة "الأخوات" مشيرا الى أن إرهاب الصالونات سيعود من خلال إقامة "الأخوات" لمجموعة من الجلسات برفقة عدد من السيدات.

وأضاف "الديهى" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "ten" بأن الصالونات التي ستقيمها الأخوات سيرسلن من خلالها رسائل إرهابية في غير صالح الدولة المصرية.

وتابع بأن هؤلاء ليسوا سيدات دين ولكنهن تنظيمات إرهابية تتلون وفق أهوائها، مشيرا إلى أن هناك حملة لمنظمة العفو الدولية على مواقع التواصل لتجنيد شباب مصريين، محذرًا الشباب المغرر بهم.

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