مدير روتانا يجيب على سؤال من هي نجمة الشركة الأولى.. فيديو

وضع سالم الهندي، مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حدًا لتساؤلات عن "من هي نجمة روتانا الأولى"؟ والتي تتمحور إجابته بين 3 نجمات وهن إليسا ونوال الزغبي ونجوى كرم.
وقال "الهندي" في تصريح لأحد البرامج التلفزيونية :" كلهن روتانا" وهي إجابة مرضية لـ 3 نجمات وجمهورهن الذي أصبح يتراشق لفظيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، طالبت إليسا جمهورها من خلال تغريدة بعدم الهجوم على نوال الزغبي ونجوى كرم.
وقال "الهندي" في تصريح لأحد البرامج التلفزيونية :" كلهن روتانا" وهي إجابة مرضية لـ 3 نجمات وجمهورهن الذي أصبح يتراشق لفظيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، طالبت إليسا جمهورها من خلال تغريدة بعدم الهجوم على نوال الزغبي ونجوى كرم.