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فن

مدير روتانا يجيب على سؤال من هي نجمة الشركة الأولى.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:49 ص
إليسا
إليسا
شروق إبراهيم
وضع سالم الهندي، مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حدًا لتساؤلات عن "من هي نجمة روتانا الأولى"؟ والتي تتمحور إجابته بين 3 نجمات وهن إليسا ونوال الزغبي ونجوى كرم.

وقال "الهندي" في تصريح لأحد البرامج التلفزيونية :" كلهن روتانا" وهي إجابة مرضية لـ 3 نجمات وجمهورهن الذي أصبح يتراشق لفظيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، طالبت إليسا جمهورها من خلال تغريدة بعدم الهجوم على نوال الزغبي ونجوى كرم.

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