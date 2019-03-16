وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك 3 مصريين استشهدوا في مذبحة نيوزيلندا.



وقالت "مكرم"، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، إن الحكومة النيوزيلندية أعلنت أمس أنها ستتكفل بشحن الجثامين كل شهيد إلى بلاده، لافتة إلى أن أعداد المصابين جنائيا 36 مصابا.



وأوضحت أن السفارة المصرية بنيوزيلندا تتواصل مع الجهات الرسمية في نيوزيلندا لموافاة البعثة الدبلوماسية المصرية بصورة رسمية وبيانات الشهداء والمصابين نتيجة هذا الهجوم الإرهابي.



ونوهت بأن نيوزيلندا من الدول الهادئة وتحتضن الثقافات والديانات المختلفة، لافتة إلى أن المصريين بنيوزيلندا يصلون في مساجد مملوكة لدول أخرى، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأن حادث أمس يعد أمرا مفجعا للغاية.

