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رياضة

رسميا.. الإصابة تبعد ميسي عن مباراة المغرب

السبت 23/مارس/2019 - 02:10 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
وكالات
أعلن الاتحاد الأرجنتيني عن إصابة ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، خلال مباراته مع الأرجنتين أمام فنزويلا الودية.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نجم برشلونة يعاني من تفاقم في آلام العانة، الثنائية بمنطقة الحوض وسيغيب عن مباراة المغرب ويعود إلى برشلونة على الفور.

وخسر منتخب الأرجنتين أمام فنزولا بثلاثية لهدف في أول مباريات ميسي بعد العودة لقائمة التانجو، منذ مونديال روسيا 2018 الصيف الماضي.

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