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ديني

الأوقاف تحذر من إقامة صلاة العيد في الساحات

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
أكدت وزارة الأوقاف، أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، بل تنعقد في الساحات والمساجد التي حددتها.

وشددت "الأوقاف"، في بيان، على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة ، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، ومع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.

وحذرت الوزارة، من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.

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