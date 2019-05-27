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أخبار البلد

رانيا بدوي تشكر جمهور الأهلي لتشجيعهم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:30 ص
الاعلامية رانيا بدوي
الاعلامية رانيا بدوي
حمادة خطاب
قدمت الإعلامية رانيا بدوي، الشكر لجمهور النادي الأهلي على تشجيعهم للزمالك خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس وامتدت حتى مطلع اليوم، مؤكدة " أن كل أهلاوي جدع اختار أن يشجع بلده في هذه المباراة وتناسي أن خصمه هو من يلعب وتذكر فقط أهمية أن يُرفع اسم مصر عاليا في هذا اليوم يستحق الشكر والتقدير" .

كما باركت الإعلامية رانيا بدوي لنادي الزمالك لفوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك" كلام رنوووش" وتويتر ، قائلة: " ألف مليار مبروك لمصر، وتحية تقدير لنادي نهضة بركان المغربي أداء محترم وراق.

وتابعت: "هتاف الجمهور الليلة كان أسطوريا، جمهور الزمالك كان بطل الليلة بلا منازع، حضور الجمهور في الملاعب يعني الروح والمتعة والإثارة، يا أهل الرياضة الكورة جمهور، فمتى تعود الروح لجسد الملاعب ؟".
رانيا بدوي تشكر جمهور الأهلي لتشجيعهم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

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