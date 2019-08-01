شاهد.. كيف تحول كريس هيمسورث لـ Thor في Avengers :endgame

أجرى الممثل الأسترالي كريس هيمسورث لقاء حصريًا مع موقع ET الأجنبي المتخصص في رصد أخبار المشاهير ونجوم السينما العالمية، كشف خلاله عن كواليس تصوير فيلم Avengers : end game.





وظهر كريس هيمسورث في فيديو وهو يرتدي جسدًا مجسمًا كي يتحول لشخصية Thor الذي قدمها خلال الفيلم، الذي صنف الفيلم الأعلى إيرادًا في العالم بعد تفوقه على Avatar.





ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.





الفيلم الجديد من بطولة روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، كريس هيمسوورث، جوش برولين، بري لارسون، تشادويك بوسمان، سكارلت جوهانسون، إيفانجلين ليلى، كارين جيلان، جيرمى رينر، سيباستيان ستان، ومن إخراج الأخوان روسو.