ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي ماريا يسجل هدفا عالميا لـ باريس فى شباك رين بـ السوبر الفرنسى .. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:14 م
أنخيل دي ماريا
أنخيل دي ماريا
حسن العمدة
أحرز أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان بـ شباك نادي رين، في الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب شينزن في كأس السوبر الفرنسي.

جاء الهدف الثاني لفريق باريس فى الدقيقة 73 عن طريق دي ماريا من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء ليشاهدها حارس مرمى رين وهي تسكن الشباك.

وافتتح فريق رين التهديف فى الدقيقة 13 عن طريق ادرين عقب تلقيه عرضية رائعة سددها على الفور لتسكن الشباك، معلنا الهدف الأول لفريقه.

وأدرك باريس هدف التعادل فى الدقيقة 58 عن طريق مبابي بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة تسكن الشباك على الفور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رين يفاجئ باريس سان جيرمان بهدف مبكر فى السوبر الفرنسي .. فيديو

رين يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول بكأس السوبر ..فيديو

مبابي يتعادل لـ باريس أمام رين فى كأس السوبر الفرنسي .. فيديو

ترشيحاتنا

دي ماريا يسجل هدفا عالميا لـ باريس فى شباك رين بـ السوبر الفرنسى .. فيديو

علشان متتفاجئش بالأمراض.. اعرف هتاكل كام جرام لحمة ضانى فى العيد.. فيديو

تقارير مغربية تكشف مفاجأة في انتقال كاسونجو من الزمالك لـ الوداد

دعت لإقامة علاقة بين المقبلين على الزواج قبل الزفاف.. قصة سهى قيقانو المطالبة بحرق الفلسطينيين

هيرفي رينارد يصل الرياض لتولي تدريب المنتخب السعودي

دينا الشربيني تعيد تقديم أحد أفلام سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي