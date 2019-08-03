دي ماريا يسجل هدفا عالميا لـ باريس فى شباك رين بـ السوبر الفرنسى .. فيديو

أحرز أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان بـ شباك نادي رين، في الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب شينزن في كأس السوبر الفرنسي.



جاء الهدف الثاني لفريق باريس فى الدقيقة 73 عن طريق دي ماريا من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء ليشاهدها حارس مرمى رين وهي تسكن الشباك.



وافتتح فريق رين التهديف فى الدقيقة 13 عن طريق ادرين عقب تلقيه عرضية رائعة سددها على الفور لتسكن الشباك، معلنا الهدف الأول لفريقه.



وأدرك باريس هدف التعادل فى الدقيقة 58 عن طريق مبابي بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة تسكن الشباك على الفور.