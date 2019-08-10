اخبار التعليم .. تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 13111 طالبا حتى الآن .. و65 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم أخبار التعليم اليوم: