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اخبار التعليم .. تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 13111 طالبا حتى الآن .. و65 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:31 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم أخبار التعليم اليوم:

تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 13111 طالبا حتى الآن.. الوزارة تخطر التعليم العالي بزيادة درجاتهم لتحديد التنسيق على أساس المجموع الجديد.. وأعداد المتظلمين تتعدى الـ 117 ألف طالب

التعليم: سنختار المقبولين بوظائف المدارس اليابانية بنظام النقاط الإلكترونية

التعليم العالي: 65 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

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