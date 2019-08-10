اخبار التعليم .. تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 13111 طالبا حتى الآن .. و65 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالمدارس والجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم أخبار التعليم اليوم:
تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 13111 طالبا حتى الآن.. الوزارة تخطر التعليم العالي بزيادة درجاتهم لتحديد التنسيق على أساس المجموع الجديد.. وأعداد المتظلمين تتعدى الـ 117 ألف طالب
التعليم: سنختار المقبولين بوظائف المدارس اليابانية بنظام النقاط الإلكترونية
التعليم العالي: 65 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات
لطلاب العلمى.. تعرف على الأماكن الشاغرة بجامعة حلوان للمرحلة الثالثة
التعليم العالي تعلن خطة المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك
إلغاء الإجازات.. طوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة خلال عيد الأضحى
الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الجامعي الجديد
برامج مميزة بمصروفات في كلية العلوم بجامعة طنطا.. تعرف عليها
فتح باب القبول بمدرسة المقاولون العرب للتعليم المزدوج.. 18 أغسطس
عميد هندسة الإسكندرية يكرم فريق Blue Sharks لفوزه بمسابقة Make it composite 2019
وظائف خالية فى جامعة بنها.. تعرف عليها
تظلمات الثانوية العامة ترفع درجات 13111 طالبا حتى الآن.. الوزارة تخطر التعليم العالي بزيادة درجاتهم لتحديد التنسيق على أساس المجموع الجديد.. وأعداد المتظلمين تتعدى الـ 117 ألف طالب
التعليم: سنختار المقبولين بوظائف المدارس اليابانية بنظام النقاط الإلكترونية
التعليم العالي: 65 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات
لطلاب العلمى.. تعرف على الأماكن الشاغرة بجامعة حلوان للمرحلة الثالثة
التعليم العالي تعلن خطة المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك
إلغاء الإجازات.. طوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة خلال عيد الأضحى
الخشت: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الجامعي الجديد
برامج مميزة بمصروفات في كلية العلوم بجامعة طنطا.. تعرف عليها
فتح باب القبول بمدرسة المقاولون العرب للتعليم المزدوج.. 18 أغسطس
عميد هندسة الإسكندرية يكرم فريق Blue Sharks لفوزه بمسابقة Make it composite 2019
وظائف خالية فى جامعة بنها.. تعرف عليها