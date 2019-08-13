اخبار الرياضة.. رئيس سموحة يهدد اتحاد الكرة.. صدمة في ليفربول .. والجونة يستفز الزمالك ويضم معلول

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء الموافق 13-8-2019، نقدمها على النحو التالي:- نشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي عبر انستجرام فيديو للفريق أثناء أداء التمارين.- أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يمتلك معلومات ستحدث أزمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري إذا قام بالكشف عنها.- كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الطريقة التي اتبعها مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، أثناء اجتماعه برموز القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء.- نجح نادي الهلال في حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة الآسيوية.- أكد محمد حبشي وكيل أعمال المدرب رامون دياز موافقة المدرب على تولي مسؤولية تدريب الزمالك في البداية قبل أن يتلقى تحذيرات من قبل البعض في مصر بتولي المسؤولية.- يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أزمة تلقاها في تدريبات الريدز الأخيرة قبل ساعات قليلة من مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها على ملعب "فودافون أرينا" بتركيا.- كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لنجوم الكرة القدامى بالنادي عن سبب تراجعه عن التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الأبيض مؤكدا أن طلباته مبالغ فيها ولن يوافق عليها.