بـ عقد ذهبي كبير.. مايا دياب تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة

نشرت المطربة والإعلامية مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد أبرزت أنوثتها بهذه الإطلالة.





وعلقت مايا دياب على صورتها ببعض الكلمات على صورتها "ساعات قليلة تفصلنا عن صدور كليب "يابا يابا". هيدا مش لوك من الكليب! اخترت لوك جديد وغريب، انا بحبو كتير وانشالله يعجبكم".





وارتدت مايا دياب فستاناً باللون الكشميري وبكتف وكتف، وقد أبرز من أنوثتها بشكل كبير.