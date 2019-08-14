بـ عقد ذهبي كبير.. مايا دياب تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة

نشرت المطربة والإعلامية مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد أبرزت أنوثتها بهذه الإطلالة.
وعلقت مايا دياب على صورتها ببعض الكلمات على صورتها "ساعات قليلة تفصلنا عن صدور كليب "يابا يابا". هيدا مش لوك من الكليب! اخترت لوك جديد وغريب، انا بحبو كتير وانشالله يعجبكم".
وارتدت مايا دياب فستاناً باللون الكشميري وبكتف وكتف، وقد أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وتركت ماديا دياب شعرها منسدلا على أحد كتفيها بطريقة مثيرة وجذابة، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها باللون الكحلي الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
واكملت مايا دياب بارتداء الاكسسورات، حيث إنها ارتدت عقداً ذهبياً كبيرًا باللون الذهبي، وهو ما أبرز من أناقتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..