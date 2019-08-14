ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ عقد ذهبي كبير.. مايا دياب تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:30 ص
آية التيجي
نشرت المطربة والإعلامية مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد أبرزت أنوثتها بهذه الإطلالة.

وعلقت مايا دياب على صورتها ببعض الكلمات على صورتها "ساعات قليلة تفصلنا عن صدور كليب "يابا يابا". هيدا مش لوك من الكليب! اخترت لوك جديد وغريب، انا بحبو كتير وانشالله يعجبكم".

وارتدت مايا دياب فستاناً باللون الكشميري وبكتف وكتف، وقد أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وتركت ماديا دياب شعرها منسدلا على أحد كتفيها بطريقة مثيرة وجذابة، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها باللون الكحلي الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واكملت مايا دياب بارتداء الاكسسورات، حيث إنها ارتدت عقداً ذهبياً كبيرًا باللون الذهبي، وهو ما أبرز من أناقتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقميص أبيض وشعر مثير.. مايا دياب تبرز أنوثتها على الانستجرام

بفستان قصير وبدون مكياج.. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها على إنستجرام

بلوزة من قشر السمك وهوت شورت.. نوال الزغبي في إطلالة جذابة

بـ هوت شورت شفاف.. شاهد.. نوال الزغبي بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور

بـ فستان قصير وكتف مكشوفة.. دينا الشربيني في آحدث إطلالة مع عمرو دياب.. شاهد

بمكياج وإطلالة كلاسيكية.. أميرة هاني تتألق فى أحدث صورة

ترشيحاتنا

بالأبيض والأسود.. سعر صادم لآخر إطلالات ياسمين صبرى

متابع يعنف شريف مدكور والأخير يرد: أنا معرفش أنت مين

اخبار الرياضة.. رئيس سموحة يهدد اتحاد الكرة.. صدمة في ليفربول .. والجونة يستفز الزمالك ويضم معلول

نسرين طافش تركب الجمل أمام أهرامات الجيزة.. صور

والله انتي عسل .. شيرى عادل تبهر متابعيها في أحدث إطلالتها

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 13-8-2019.. من هو المدرب القادم.. والجونة يستفز الأبيض بـ معلول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة