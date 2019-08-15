الكشف على 81 ألف مريض بأقسام العلاج الطبيعي في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تطوير ورفع كفاءة أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.





وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي فاقوس النموذجي بعد التوسعات والتجديدات به ليقوم بعلاج حالات السمنة والنحافة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضاف الدكتور هشام مسعود أنه تم افتتاح وحدات للعلاج الطبيعي بمستشفيات "الحسينية ، الزوامل" ، وأيضا بمراكز "الغار ، سنهوت ، حانوت ، كفور نجم ، كفر ابراش ، أول العاشر".



