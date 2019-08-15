ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المعابد اليابانية تتحول لأماكن إقامة للسياح فى محاولة للبقاء

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصبح قضاء الليل فى المعابد اليابانية نشاطا شائعا بين السياح الأجانب حيث تبحث المعابد عن أسلوب متجدد للبقاء مع تراجع عدد السكان وتناقص أعداد من يعتنقون البوذية في البلاد.

وفى داخل المعابد، بوسع السياح التأمل وصنع نسخة بخط اليد من كتاب البوذية.

وتقول وكالة السياحة اليابانية إن 80 فى المئة ممن يقيمون فى أبرز المعابد قادمين من الدول الغربية ومع ذلك يوجد نحو 300 معبد في أنحاء البلاد متاحة لهذا الأمر.

وفى محاولة لتعريف الزوار الأجانب بالثقافة اليابانية قامت منظمة نيبون فاونديشن غير الساعية للربح ومقرها طوكيو بالتعاون مع بعض المعابد فى كيوتو بإطلاق مشروع مشترك يستهدف السياح الاجانب الاثرياء.

ويعمل المشروع على تعزيز فخم اليابان والتعرف على المواقع والمزارات الثقافية عبر سلسلة من البرامج مثل غناء كتاب البوذية واقامة طقوس حفلات الشاى التقليدية فى المعابد المغلقة أمام العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لقطات طريفة لزوجات قادة مجموعة العشرين مع الأسماك

ترشيحاتنا

تعليق ناري من مدحت العدل يكشف الفارق بين احمد حلمى ومحمد سعد

تعرف على فضل زيارة المسجد النبوى وأجر الصلاة فيه

حكم التسبيح باليد اليسرى.. وعلى جمعة: مسائل سطحية تهدف لتشتيت الناس

لقطة اليوم.. تعليق مثير من شوبير على حكم مباراة السوبر الأوروبي

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

شاهد ما تفعله كوافيرة بـ بقايا شعر زبائنها.. إبداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام

شاهد.. ناعومى واتس تصور فيلمها الجديد Penguin Bloom في سيدني

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور