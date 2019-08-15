المعابد اليابانية تتحول لأماكن إقامة للسياح فى محاولة للبقاء

أصبح قضاء الليل فى المعابد اليابانية نشاطا شائعا بين السياح الأجانب حيث تبحث المعابد عن أسلوب متجدد للبقاء مع تراجع عدد السكان وتناقص أعداد من يعتنقون البوذية في البلاد.



وفى داخل المعابد، بوسع السياح التأمل وصنع نسخة بخط اليد من كتاب البوذية.



وتقول وكالة السياحة اليابانية إن 80 فى المئة ممن يقيمون فى أبرز المعابد قادمين من الدول الغربية ومع ذلك يوجد نحو 300 معبد في أنحاء البلاد متاحة لهذا الأمر.



وفى محاولة لتعريف الزوار الأجانب بالثقافة اليابانية قامت منظمة نيبون فاونديشن غير الساعية للربح ومقرها طوكيو بالتعاون مع بعض المعابد فى كيوتو بإطلاق مشروع مشترك يستهدف السياح الاجانب الاثرياء.



ويعمل المشروع على تعزيز فخم اليابان والتعرف على المواقع والمزارات الثقافية عبر سلسلة من البرامج مثل غناء كتاب البوذية واقامة طقوس حفلات الشاى التقليدية فى المعابد المغلقة أمام العامة.