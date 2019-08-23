اهم الاخبار .. وقف ريهام سعيد وإحالتها للنيابة بعد حلقة السمنة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة.. وضبط تشكيل عصابى عائلي للاتجار فى مخدر الهيروين بالقناطر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
وقف ريهام سعيد وبرنامج صبايا على قناة الحياة بعد تصريحاتها عن السمنة
أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الاعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.
بعد حلقة السمنة .. إحالة ريهام سعيد للنيابة
أصدر مجلس نقابة الإعلاميين، قرارا منذ قليل بوقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل لحين تقنين أوضاعها، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لعملها بدون تصريح.
فصل المأذون وحرمان الأب من الولاية.. مشروع قانون لمنع زواج الأطفال
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنها تتبنى مجموعة من التعديلات التشريعية التي تنتوي تقديمها تأمل في مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، مشيرة إلى أن أهم هذه المشروعات بقوانين هي منع زواج الأطفال.
كيف يمكن الحصول على وظيفة.. صناعة البرلمان تجيب
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عدة أمور لابد أن تسير بها الدولة لتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى ضرورة أن يقوم الشاب بتغيير وجهته واستغلال الفرص التي توفرها الحكومة في الحصول على عمل.
انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة مساء اليوم.. تعرف عليها
تشهد مناطق، مساكن الضباط بالرماية وإسكان الشباب وعزبة جبريل وكوم بكار وكفر نصار وكفر غطاطى والوفاء والأمل، بحى الهرم بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة، من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت.
قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المحلة غدا
أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق بمحافظة الغربية، اليوم، عن قطع التيار الكهربي من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 من صباح غد السبت، من محطة محولات غرب المحلة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة، و بالتالى سيتم فصل التيار خلال هذه الفترة.
البنك المركزي المصري يتجه لـ خفض سعر الفائدة مجددا خلال 2019 لهذه الأسباب
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بواقع 1.5% في إطار خطوات حثيثة لدفع عجلة الاستثمار وتحريك السيولة الراكدة لدى البنوك داخل السوق المصرية في قطاعات الاقتصاد المختلفة الصناعة والزراعة والبورصة المصرية التي تحتاج إلى خفض المزيد من أسعار الفائدة في المستقبل القريب.. وفقا لـ سمير رؤوف خبير أسواق المال.
بـ 296 مليون جنيه.. جمارك السويس تفرج عن 1492 سيارة في يوليو الماضى
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يوليو 2019 عن 1273 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى .
اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 23-8 -2019
أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 23-8-2019
ضبط تشكيل عصابى عائلي للاتجار فى مخدر الهيروين بالقناطر
ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل وزوجته كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة وكمية من مخدر الهيروين تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
اعتدوا عليه حتى الموت.. مجهولان يقتلان موظفا لسرقة عهدته بشبرا الخيمة
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاما بالتعدى على موظف حتي الموت للاستيلاء على أموال تخص إحدى الشركات بعد أن سحبها المجني عليه من ماكينة صراف آلي بشارع الشعراوي ببهتيم في شبرا الخيمة.
سر غريب.. تعرف علي أكثر شيء تكرهه الملكة اليزابيث
ما هو أكثر شيء تكرهه الملكة إليزابيث؟ سؤال طرحته صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية لإشباع فضول القراء عن أمور خفية عن ملكة إنجلترا التسعينية.
ولي عهد النرويج يتعرض لموقف محرج من محجبات داخل مسجد.. صور
تعرض "هاكون" ولي عهد النرويج إلى موقف محرج خلال زيارته لمسجد مركز النور الإسلامي الذي واجه هجوما إرهابيا بـ "باروم" يوم الخميس الماضي.
وقف ريهام سعيد وبرنامج صبايا على قناة الحياة بعد تصريحاتها عن السمنة
أعلنت ادارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا، ومقدمة البرنامج الاعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا تحدثت فيها عن السمنة وخاصة السيدات البدينات وانهن عبء على المجتمع، حسب وصفها.
بعد حلقة السمنة .. إحالة ريهام سعيد للنيابة
أصدر مجلس نقابة الإعلاميين، قرارا منذ قليل بوقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل لحين تقنين أوضاعها، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لعملها بدون تصريح.
فصل المأذون وحرمان الأب من الولاية.. مشروع قانون لمنع زواج الأطفال
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنها تتبنى مجموعة من التعديلات التشريعية التي تنتوي تقديمها تأمل في مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، مشيرة إلى أن أهم هذه المشروعات بقوانين هي منع زواج الأطفال.
كيف يمكن الحصول على وظيفة.. صناعة البرلمان تجيب
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عدة أمور لابد أن تسير بها الدولة لتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى ضرورة أن يقوم الشاب بتغيير وجهته واستغلال الفرص التي توفرها الحكومة في الحصول على عمل.
انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة مساء اليوم.. تعرف عليها
تشهد مناطق، مساكن الضباط بالرماية وإسكان الشباب وعزبة جبريل وكوم بكار وكفر نصار وكفر غطاطى والوفاء والأمل، بحى الهرم بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة، من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت.
قطع الكهرباء عن عدة مناطق في المحلة غدا
أعلن المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق بمحافظة الغربية، اليوم، عن قطع التيار الكهربي من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 من صباح غد السبت، من محطة محولات غرب المحلة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة، و بالتالى سيتم فصل التيار خلال هذه الفترة.
البنك المركزي المصري يتجه لـ خفض سعر الفائدة مجددا خلال 2019 لهذه الأسباب
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بواقع 1.5% في إطار خطوات حثيثة لدفع عجلة الاستثمار وتحريك السيولة الراكدة لدى البنوك داخل السوق المصرية في قطاعات الاقتصاد المختلفة الصناعة والزراعة والبورصة المصرية التي تحتاج إلى خفض المزيد من أسعار الفائدة في المستقبل القريب.. وفقا لـ سمير رؤوف خبير أسواق المال.
بـ 296 مليون جنيه.. جمارك السويس تفرج عن 1492 سيارة في يوليو الماضى
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يوليو 2019 عن 1273 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى .
اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 23-8 -2019
أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 23-8-2019
ضبط تشكيل عصابى عائلي للاتجار فى مخدر الهيروين بالقناطر
ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل وزوجته كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة وكمية من مخدر الهيروين تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.
اعتدوا عليه حتى الموت.. مجهولان يقتلان موظفا لسرقة عهدته بشبرا الخيمة
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاما بالتعدى على موظف حتي الموت للاستيلاء على أموال تخص إحدى الشركات بعد أن سحبها المجني عليه من ماكينة صراف آلي بشارع الشعراوي ببهتيم في شبرا الخيمة.
سر غريب.. تعرف علي أكثر شيء تكرهه الملكة اليزابيث
ما هو أكثر شيء تكرهه الملكة إليزابيث؟ سؤال طرحته صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية لإشباع فضول القراء عن أمور خفية عن ملكة إنجلترا التسعينية.
ولي عهد النرويج يتعرض لموقف محرج من محجبات داخل مسجد.. صور
تعرض "هاكون" ولي عهد النرويج إلى موقف محرج خلال زيارته لمسجد مركز النور الإسلامي الذي واجه هجوما إرهابيا بـ "باروم" يوم الخميس الماضي.