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فيديوجراف| تفاصيل اعتزال ريهام سعيد بعد وقف برنامج صبايا الخير

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:00 م
اعتزال ريهام سعيد
اعتزال ريهام سعيد
إسلام عبد الهادي
أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلا كبيرا بسبب تصريحاتها غير اللائقة التي وصفت بها مرضى السمنة، والتي قالت فيها إنهم "عبء على الدولة ومنظرهم وحش".

وتعرضت الإعلامية ريهام سعيد ، لنقد شديد وهجوم من العديد من المتابعين، إلى جانب انتقاد عدد من النجوم والفنانين لتصريحاتها.

ودارت معركة كلامية بين ريهام سعيد والفنانة زينة، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، وانضم للمعركة تامر حبيب وياسمين الخطيب وأحمد حسن، وجميعهم وقفوا في وجه ريهام سعيد، وأدت هذه المعركة إلى اعتزال الإعلامية العمل الإعلامي.

من خلال الفيديوجراف، تعرف على تفاصيل اعتزال ريهام سعيد، وتمنعها من ممارسة الإعلام، ووقف برنامج "صبايا الخير".

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