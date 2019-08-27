اخبار الحوادث.. فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة.. حجز أكبر قضايا فساد القمح للحكم

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة
ياسين عماد رواش" طفل كانت تداعبه الحياة بكل حيوية وطفولة قبل أن يسوقه الإهمال إلى الموت وتنتهي حياته في غمضة عين، لم يرحم الإهمال الطفل الصغير ذات الـ 4 سنوات الذي لم يقترف أي ذنب سوى الاستمتاع بطفولته في شوارع افتقد فيها سبل الأمان، فقدماه اللتان اعتادتا السير حديثًا، تعثرتا فى بالوعة مكشوفة أثناء سيره مع أسرته بجوار نادي الطالبية القابع بشارع الهرم ليسقط دون سابق إنذار في فوهة بالوعة مفتوحة تركتها يد الإهمال ليغرق الطفل وتسلب روحه من الحياة.
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بعد غرق طفل في بالوعة .. استدعاء رئيس حي العمرانية و4 مسئولين ومدير الصرف الصحي
تواصل نيابة الطالبية والعمرانية التحقيق في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية مساء أمس.
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التحريات في سحل لص العياط حتي الموت: لم نتوصل لهوية الجناة لكثرة عددهم
أجرت نيابة العياط بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط تحقيقات موسعة في ضرب وسحل لص حتى الموت بعد ضبط الأهالي له أثناء سرقة كابلات من أبراج شركات المحمول.
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حجز أكبر قضايا فساد القمح للحكم في جلسة ٢٣ سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس محكمة الجنايات حجز أكبر قضية فساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
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تعرف على الفرق بين التوكيل العام والخاص
غالبا ما يتعرض بعض المواطنين لعمليات بيع وشراء ومن ثم رفع قضايا وخلافة، وفى هذا الاطار يلجأ المواطن إلى عمل توكيل لمحام أو محاسب أو شخص آخر لينوب عنه فى المهام كل على حده.
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تحت رعاية الرئيس .. الداخلية تشارك فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 /8 / 2019 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
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المشدد 7 سنوات لمسئول دعم الضيافة و7 آخرين في الاستيلاء على أموال دعم الطيارين
عاقبت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم بهاء صديق بسيونى مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية فى شركة مصر للطيران و7 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات والرد والغرامة لكل منهم بمبلغ 2 مليون وربع المليون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على اموال صندوق دعم الطيارين".
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استوليا على سيارة.. ضبط شخصين بحوزتهما قطعتا سلاح خرطوش بقنا
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخصين بحوزتهما ٢ فرد خرطوش، بعد استيلائهما على سيارة محملة بالبصل والأموال وهواتف محمولة من السائق تحت تهديد السلاح.
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اندلع بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق مصنع الكتان بقرية شبراملس بـ زفتى
شهدت قرية شبراملس بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل حيث التهمت نيرانه محتويات مصنع للكتان إثر ماس كهربائي مفاجئ، وشاركت 4 سيارات مطافئ في إخماد نيران الحريق وتم السيطرة على النيران دون خسائر فى الأرواح، وتم تقدير الخسائر المالية بما يزيد عن 20 مليون جنيه.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة
ياسين عماد رواش" طفل كانت تداعبه الحياة بكل حيوية وطفولة قبل أن يسوقه الإهمال إلى الموت وتنتهي حياته في غمضة عين، لم يرحم الإهمال الطفل الصغير ذات الـ 4 سنوات الذي لم يقترف أي ذنب سوى الاستمتاع بطفولته في شوارع افتقد فيها سبل الأمان، فقدماه اللتان اعتادتا السير حديثًا، تعثرتا فى بالوعة مكشوفة أثناء سيره مع أسرته بجوار نادي الطالبية القابع بشارع الهرم ليسقط دون سابق إنذار في فوهة بالوعة مفتوحة تركتها يد الإهمال ليغرق الطفل وتسلب روحه من الحياة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بعد غرق طفل في بالوعة .. استدعاء رئيس حي العمرانية و4 مسئولين ومدير الصرف الصحي
تواصل نيابة الطالبية والعمرانية التحقيق في مصرع طفل غرقا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية مساء أمس.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التحريات في سحل لص العياط حتي الموت: لم نتوصل لهوية الجناة لكثرة عددهم
أجرت نيابة العياط بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط تحقيقات موسعة في ضرب وسحل لص حتى الموت بعد ضبط الأهالي له أثناء سرقة كابلات من أبراج شركات المحمول.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
حجز أكبر قضايا فساد القمح للحكم في جلسة ٢٣ سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس محكمة الجنايات حجز أكبر قضية فساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تعرف على الفرق بين التوكيل العام والخاص
غالبا ما يتعرض بعض المواطنين لعمليات بيع وشراء ومن ثم رفع قضايا وخلافة، وفى هذا الاطار يلجأ المواطن إلى عمل توكيل لمحام أو محاسب أو شخص آخر لينوب عنه فى المهام كل على حده.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تحت رعاية الرئيس .. الداخلية تشارك فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27 /8 / 2019 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
المشدد 7 سنوات لمسئول دعم الضيافة و7 آخرين في الاستيلاء على أموال دعم الطيارين
عاقبت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم بهاء صديق بسيونى مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية فى شركة مصر للطيران و7 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات والرد والغرامة لكل منهم بمبلغ 2 مليون وربع المليون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على اموال صندوق دعم الطيارين".
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
استوليا على سيارة.. ضبط شخصين بحوزتهما قطعتا سلاح خرطوش بقنا
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخصين بحوزتهما ٢ فرد خرطوش، بعد استيلائهما على سيارة محملة بالبصل والأموال وهواتف محمولة من السائق تحت تهديد السلاح.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
اندلع بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق مصنع الكتان بقرية شبراملس بـ زفتى
شهدت قرية شبراملس بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل حيث التهمت نيرانه محتويات مصنع للكتان إثر ماس كهربائي مفاجئ، وشاركت 4 سيارات مطافئ في إخماد نيران الحريق وتم السيطرة على النيران دون خسائر فى الأرواح، وتم تقدير الخسائر المالية بما يزيد عن 20 مليون جنيه.
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