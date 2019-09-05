بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

قال والد الممثل محمد علي، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد به مئات الملايين.وأضاف والد الفنان محمد على أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.وأوضح والد الفنان محمد على، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش.بصدد ذلك، انهار والد الفنان محمد علي على الهواء، قائلًا: "اتدمرنا، وسمعتنا بقت زفت، محمد ابني مسح تاريخنا"، مستدركًا: "ليه اللي احنا فيه ده؟".وأضاف والد الفنان محمد على: "محمد ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج أي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العيلة كله اتدمر".وتابع والد الفنان محمد على أن ابنه أساء لكل العائلة ودمرها، مشيرًا إلى أنه في لحظة واحدة ابنه نسف تاريخ العائلة، و"اخواته متدمرين تمامًا".وقال والد محمد على إن ما حققته الأسرة بالعمل مع القوات المسلحة، لم يكن يصدقه أحد، مؤكدا: "لو كنا بنشتغل قطاع خاص وحققنا الثورة المادية دي كان هيتقال علينا شغالين في البودرة".وأضاف والد الفنان محمد علي أن ابنه يمتلك سيارات فارهة بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجيش حماية لرجال أعمال كثيرين من الشبهات.وأوضح والد محمد علي، قائلا: "لو اعرف اللي غير ابني هقتله، لكن الحقيقة أنا ماعرفش، ويارتني سافرت لابني مرة في إسبانيا"، مشيرا إلى أن ابنه تحول وتغير تماما منذ السفر إلى إسبانيا.وأكد والد الممثل محمد على أن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.ولفت إلى أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.وأشار إلى أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: "أتقدم بخالص الاعتذار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي".وأكد ان ابنه الفنان محمد على يمتلك شركة مقاولات تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.وقال والد الفنان محمد على إن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات، وإن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطلب منه الرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.وأوضح والد الممثل محمد على أن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.وأشار والد الفنان محمد على إلى أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عملا منضبطا بدون أخطاء.وأكد والد الفنان محمد علي، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش.من جانب آخر، أكد الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان محمد علي، أنه لا يعلم السبب وراء العلاقة بين ابنه وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن ابنه باع كل أملاكه في مصر، وسافر خارج البلاد.