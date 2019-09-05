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رياضة

كندا تهزم كوريا الجنوبية 3-1 في كأس العالم للكرة الطائرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:45 م
منتخب كندا لناشئات
منتخب كندا لناشئات كرة الطائرة
عبدالله هشام
هزم منتخب كندا لناشئات كرة الطائرة، نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر على صالة هيئة قناة السويس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 /20 )، ( 25 /23 )، ( 25 /22)، (25 /19 ).

وأعلنت قناة تايم سبورت، نقل منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات، التي تستضيفها مصر بدءا من اليوم بصالتي هيئة قناة السويس واستاد القاهرة.

ويقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات، قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وبورتريكو.

وتضم المجموعة الأولى: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتوريكو

المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند

المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا

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