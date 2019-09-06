اخبار الفن| فرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. هنادي مهنا في المستشفى.. وبطلة فيلم الحفيد تعود للظهور

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية:بدأ كل من الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد فى إرسال دعوات حفل زفافهما قبل أيام إلى الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.ظهرت الفنانة منى جبر بعد سنوات طويلة من الاختفاء وإعتزال التمثيل بصحبة زوجها المنتج هاني لاشين خلال حفل تكريمها في مهرجان همسة للفنون والادب بدار الاوبرا.فاجأت الفنانة الشابة هنادي مهنى، جمهورها صباح اليوم، بإعلان تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، اثناء تلقيها للعلاج بمحلول طبي باحد المستشفيات من الم أصابها في القولون منذ ايام قليلة.وقعت المنتجة سارة الطباخ عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، لتتخطى مرحلة الفنان محمد الشرنوبى بشكل نهائى بعد أن رفعته من الخدمة "مؤقتا"، حيث لا يستطيع العمل أو التواجد في اي فعالية فنية بسبب عقده الحازم، والذى يحتاج لـ600 ألف دولار كشرط جزائى كى يتخلص منه، بعد إصداره بيانا صحفيا يعلن خلاله فسخ خطوبته ورغبته في إنهاء التعاقد مع سارة.استقرت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين على إختيار فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح لتمثيل مصر في المنافسة علي جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبى بأغلبية الأصوات.أعلنت المغنية العالمية نيكي ميناج عبر حسابها الرسمي على تويتر، اعتزالها الفن، والتقاعد من أجل عائلتها، لتحدث ضجة كبيرة بين متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.أوشك الفنان محمد إمام من الإنتهاء من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، ويواصل التصوير فى مدينة 6 اكتوبر لعدة أيام، بعدما توقف تصوير الفيلم أكثر من مره لأسباب مختلفة.نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".