اخبار الفن| فرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. هنادي مهنا في المستشفى.. وبطلة فيلم الحفيد تعود للظهور

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية:
تعرف على موعد ومكان حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
بدأ كل من الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد فى إرسال دعوات حفل زفافهما قبل أيام إلى الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.
بعد غيابها لسنوات.. ظهور منى جبر بطلة فيلم الحفيد من جديد
ظهرت الفنانة منى جبر بعد سنوات طويلة من الاختفاء وإعتزال التمثيل بصحبة زوجها المنتج هاني لاشين خلال حفل تكريمها في مهرجان همسة للفنون والادب بدار الاوبرا.
تعرض هنادى مهنى لوعكة صحية.. شاهد
فاجأت الفنانة الشابة هنادي مهنى، جمهورها صباح اليوم، بإعلان تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، اثناء تلقيها للعلاج بمحلول طبي باحد المستشفيات من الم أصابها في القولون منذ ايام قليلة.
سارة الطباخ تستبدل محمد الشرنوبي بـ تامر عاشور.. و600 ألف دولار تنقذ رقبته
وقعت المنتجة سارة الطباخ عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، لتتخطى مرحلة الفنان محمد الشرنوبى بشكل نهائى بعد أن رفعته من الخدمة "مؤقتا"، حيث لا يستطيع العمل أو التواجد في اي فعالية فنية بسبب عقده الحازم، والذى يحتاج لـ600 ألف دولار كشرط جزائى كى يتخلص منه، بعد إصداره بيانا صحفيا يعلن خلاله فسخ خطوبته ورغبته في إنهاء التعاقد مع سارة.
اختيار ورد مسموم لتمثيل مصر للمنافسة على الأوسكار
استقرت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين على إختيار فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح لتمثيل مصر في المنافسة علي جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبى بأغلبية الأصوات.
بعد أزمة حفل السعودية.. نيكي ميناج تعتزل الغناء رسميًا
أعلنت المغنية العالمية نيكي ميناج عبر حسابها الرسمي على تويتر، اعتزالها الفن، والتقاعد من أجل عائلتها، لتحدث ضجة كبيرة بين متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.
أيام تفصل محمد إمام عن الانتهاء من فيلم لص بغداد
أوشك الفنان محمد إمام من الإنتهاء من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، ويواصل التصوير فى مدينة 6 اكتوبر لعدة أيام، بعدما توقف تصوير الفيلم أكثر من مره لأسباب مختلفة.
بـ تيشرت كت.. مي حلمي تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها.. شاهد
نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
تعرف على موعد ومكان حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد
بدأ كل من الفنان أحمد فهمى وخطيبته الفنانة هنا الزاهد فى إرسال دعوات حفل زفافهما قبل أيام إلى الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.
بعد غيابها لسنوات.. ظهور منى جبر بطلة فيلم الحفيد من جديد
ظهرت الفنانة منى جبر بعد سنوات طويلة من الاختفاء وإعتزال التمثيل بصحبة زوجها المنتج هاني لاشين خلال حفل تكريمها في مهرجان همسة للفنون والادب بدار الاوبرا.
تعرض هنادى مهنى لوعكة صحية.. شاهد
فاجأت الفنانة الشابة هنادي مهنى، جمهورها صباح اليوم، بإعلان تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، اثناء تلقيها للعلاج بمحلول طبي باحد المستشفيات من الم أصابها في القولون منذ ايام قليلة.
سارة الطباخ تستبدل محمد الشرنوبي بـ تامر عاشور.. و600 ألف دولار تنقذ رقبته
وقعت المنتجة سارة الطباخ عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، لتتخطى مرحلة الفنان محمد الشرنوبى بشكل نهائى بعد أن رفعته من الخدمة "مؤقتا"، حيث لا يستطيع العمل أو التواجد في اي فعالية فنية بسبب عقده الحازم، والذى يحتاج لـ600 ألف دولار كشرط جزائى كى يتخلص منه، بعد إصداره بيانا صحفيا يعلن خلاله فسخ خطوبته ورغبته في إنهاء التعاقد مع سارة.
اختيار ورد مسموم لتمثيل مصر للمنافسة على الأوسكار
استقرت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين على إختيار فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح لتمثيل مصر في المنافسة علي جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبى بأغلبية الأصوات.
بعد أزمة حفل السعودية.. نيكي ميناج تعتزل الغناء رسميًا
أعلنت المغنية العالمية نيكي ميناج عبر حسابها الرسمي على تويتر، اعتزالها الفن، والتقاعد من أجل عائلتها، لتحدث ضجة كبيرة بين متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.
أيام تفصل محمد إمام عن الانتهاء من فيلم لص بغداد
أوشك الفنان محمد إمام من الإنتهاء من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، ويواصل التصوير فى مدينة 6 اكتوبر لعدة أيام، بعدما توقف تصوير الفيلم أكثر من مره لأسباب مختلفة.
بـ تيشرت كت.. مي حلمي تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها.. شاهد
نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".