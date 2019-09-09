أخبار اليوم.. أمير الكويت يؤجل لقاء ترامب بعد دخوله المستشفى .. المترو يكشف ملابسات انتحار راكب.. رسالة جديدة من ريهام سعيد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
رئيس بلدية إسطنبول يكشف عن قضية فساد كبرى ضد أردوغان
كشف عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، عن قضية فساد كبرى جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية في مدينة اسطنبول.
سبب اعتزالي الجهل .. رسالة جديدة من ريهام سعيد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، وجهته لمن ليسوا من جمهورها.
بسبب دخوله المستشفى .. أمير الكويت يؤجل لقاء ترامب
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح دخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فحوصات طبية.
بعد انتحار مواطن.. انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه أثناء دخول قطار رقم ١٦٠ رصيف محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة بالخط الثانى، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقى بنفسه أمام القطار ولم يتمكن من تفاديه مما أدى إلى دهسه.
استبعد الحضري.. نادر السيد: هذا المدرب الأجدر لتدريب حراس المنتخب
كشف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، عن المدرب الأجدر لتدريب حراس منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر
وجه إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، ومقدم برنامج ملعب الأهلي عبر قناة النادي الأهلي الفضائية تهنئة خاصة الى نادي الزمالك بتحقيقه لقب كأس مصر لهذا الموسم.
شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى
احتفلت جماهير نادي الزمالك، بتتويج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر التي تُوج بها للمرة الـ27 في تاريخه على حساب بيراميدز أمام مقر نادى الزمالك بمية عقبة.
حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية
أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان.
رئيس بلدية إسطنبول يكشف عن قضية فساد كبرى ضد أردوغان
كشف عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، عن قضية فساد كبرى جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية في مدينة اسطنبول.
سبب اعتزالي الجهل .. رسالة جديدة من ريهام سعيد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، وجهته لمن ليسوا من جمهورها.
بسبب دخوله المستشفى .. أمير الكويت يؤجل لقاء ترامب
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح دخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فحوصات طبية.
بعد انتحار مواطن.. انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه أثناء دخول قطار رقم ١٦٠ رصيف محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة بالخط الثانى، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقى بنفسه أمام القطار ولم يتمكن من تفاديه مما أدى إلى دهسه.
استبعد الحضري.. نادر السيد: هذا المدرب الأجدر لتدريب حراس المنتخب
كشف نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، عن المدرب الأجدر لتدريب حراس منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر
وجه إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، ومقدم برنامج ملعب الأهلي عبر قناة النادي الأهلي الفضائية تهنئة خاصة الى نادي الزمالك بتحقيقه لقب كأس مصر لهذا الموسم.
شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى
احتفلت جماهير نادي الزمالك، بتتويج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر التي تُوج بها للمرة الـ27 في تاريخه على حساب بيراميدز أمام مقر نادى الزمالك بمية عقبة.
حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية
أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان.