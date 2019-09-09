كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها

حرصت الفنانة ريم مصطفى ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وتقوم الفنانة ريم مصطفي بنشر كل فترة صورة بنفس الفستان الذي أثار إعجاب أغلب متابعيها وتسألت كثيرًا علي إناقة هذا الفستان.



وتألقت ريم مصطفى ، فى الصورة بإطلالة غريبة وغير تقليدية على أحد الشواطئ، حيث ارتدت فستانا مشجرا مكشوف الصدر والذراعين، بقصات عشوائية، واستكملت إطلالتها بارتداء برنيطة زرقاء اللون.



وأكملت ريم مصطفى إطلالتها بإكسسوارات عصرية، وخلخال حول قدمها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع إطلالتها.