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قيادي إخواني منشق: أجهزة أمنية أجنبية كانت تدير اعتصام رابعة.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:41 م
اعتصام رابعة
اعتصام رابعة
محمد القاضي
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت حريصة على أن يتجملوا أمام القضاة.

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «أحد القضاة أكد لي أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية كانت مسلحة».

وأشار: «جماعة الإخوان الإرهابية كانت تروج بأن أعدادها كبيرة في اعتصام رابعة الإرهابي».

وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا،: «كان هناك أجهزة أمنية أجنبية تدير ميدان رابعة اثناء اعتصام الإخوان».

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