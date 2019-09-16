اهم الاخبار.. السيسي: المشروعات التنموية فى مرحلة التنفيذ والمصريون سر نجاح الإصلاحات.. ومصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة.. وتفجيرات أرامكو تثير التكهنات حول مصير أسعار النفط

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يستقبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية .. ويؤكد: وعى المصريين أساس نجاح الإصلاح الاقتصادى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
السيسي لـ رئيس مجلس الأمة الكويتي:أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم أرامكو.. وبومبيو يزور السعودية قريبا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور المملكة العربية السعودية قريبا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ترامب يكشف مفاجأة عن أسعار النفط بعد هجمات أرامكو السعودية
هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أثر طفرة في أسعار النفط عقب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، قائلا إن الأسعار لم ترتفع كثيرا و بوسع الولايات المتحدة ودول أخرى تخفيف الزيادة بالإفراج عن مزيد من المعروض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بعد هجوم أرامكو.. البحرين تعلن شراء أول بطارية صواريخ باتريوت
أعلن ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين أن بلاده وقعت على اتفاق لشراء منظومة الصواريخ الأمريكية "باتريوت".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
دعما لحليفته إيران.. أردوغان يتشفى في السعودية بعد هجمات أرامكو
في أول تعليق له على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، تشفى الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان في السعودية، زاعما أن هذه الهجمات كانت بسبب حرب اليمن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
محمد بن سلمان: التهديدات الإيرانية ستؤثر على الشرق الأوسط والعالم
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وزير الدفاع الأمريكي: الهجمات على السعودية "غير مسبوقة"
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الاثنين إن الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على منشأتي نفط في السعودية "غير مسبوقة" وإن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها للدفاع عن النظام العالمي الذي تقوضه إيران.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بوتين يقترح على السعودية شراء أسلحة روسية بعد الهجوم على قطاع النفط
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لمساعدة المملكة العربية السعودية بعد الهجمات التى تعرضت لها منشأتي نفط بالمملكة، واقترح على الرياض شراء أسلحة روسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
محمد صلاح يخطط لتهديد عرش دروجبا وإيتو مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا
يستعد النجم المصري الدولي محمد صلاح لقيادة ليفربول للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا في افتتاح مبارياته الموسم الحالي أمام نابولي، وعينه على تحقيق أرقام قياسية جديدة، سواء على صعيد النادي الإنجليزي أو ما هو أكبر على المستوى الإفريقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الجنود الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست
أدلى مجندو الجيش الإسرائيلي بأصواتهم، على مدى 3 أيام، في صناديق الاقتراع الموجودة في القواعد العسكرية والمواقع بمختلف أرجاء إسرائيل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
على أساس حسن النية .. مصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة
عُقد يومي 15 و16 سبتمبر 2019 بالقاهرة اجتماعا لوزراء المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين فى مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ريهام سعيد تستعين بآية قرآنية بعد وقف برنامجها
عاتبت الإعلامية ريهام سعيد مهاجميها بسبب إثارتها الجدل في آخر ظهور إعلامي لها بسبب حلقتها عن السمنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رسالة لأمريكا وتحريض على القتل.. أهم ما جاء في تسجيل أبوبكر البغدادي الأخير
في تسجيل جديد مدته 30 دقيقة، طل أبو بكر البغدادي عبر منصات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، موجها رسالة لأنصاره، متحدثا عن نتائج ما وصفه بـ"الغزوات الموحدة الأولى من نوعها في تاريخ الجهاد المعاصر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لمدة 3 شهور.. الإدارة العامة للمرور تعلن تفاصيل تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي، والتى تستمر لمدة ٣ شهور.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
انتخابات تونس.. نتائج الفرز تشير إلى جولة إعادة بين سعيد والقروي
اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية سفيان العبيدي، اليوم الاثنين، أن الهيئة تعمل في كنف الاستقلالية ولا تخضع لأية ضغوط بدليل نشرها للنتائج الأولية الجزئية والتى أظهرت تقدم مترشحين اثنين من خارج منظومة الحكم في اشارة الى قيس سعيد ونبيل القروي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التعليم تقرر صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة.. تعرف على قيمتها
قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيها وحد أقصى 500 جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خليفة تركي آل الشيخ يفوز برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية
حسم الاتحاد العربي لكرة القدم، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي بجانب الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد الآن بمدينة "جدة" السعودية ، وذلك خلفا للمستشار تركي آل الشيخ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
نشرت مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الكلية بـ 20 ألف جنيه.. اعترافات مثيرة لـ ماسح أحذية متهم بالاتجار فى الاعضاء البشرية
تجرى نيابة الأزبكية تحقيقات موسعة فى واقعة قيام شخص بالاتجار بالأعضاء البشرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بأمر ملكي.. إعدام مصريين وسوري في السعودية.. اعرف السبب
نفّذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بمصريَين اثنيْن بمنطقة تبوك؛ كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
السيسي يستقبل مجلس محافظي المصارف المركزية العربية .. ويؤكد: وعى المصريين أساس نجاح الإصلاح الاقتصادى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
السيسي لـ رئيس مجلس الأمة الكويتي:أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ترامب يتهم إيران بتنفيذ هجوم أرامكو.. وبومبيو يزور السعودية قريبا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور المملكة العربية السعودية قريبا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ترامب يكشف مفاجأة عن أسعار النفط بعد هجمات أرامكو السعودية
هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أثر طفرة في أسعار النفط عقب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، قائلا إن الأسعار لم ترتفع كثيرا و بوسع الولايات المتحدة ودول أخرى تخفيف الزيادة بالإفراج عن مزيد من المعروض.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بعد هجوم أرامكو.. البحرين تعلن شراء أول بطارية صواريخ باتريوت
أعلن ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين أن بلاده وقعت على اتفاق لشراء منظومة الصواريخ الأمريكية "باتريوت".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
دعما لحليفته إيران.. أردوغان يتشفى في السعودية بعد هجمات أرامكو
في أول تعليق له على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، تشفى الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان في السعودية، زاعما أن هذه الهجمات كانت بسبب حرب اليمن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
محمد بن سلمان: التهديدات الإيرانية ستؤثر على الشرق الأوسط والعالم
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وزير الدفاع الأمريكي: الهجمات على السعودية "غير مسبوقة"
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الاثنين إن الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على منشأتي نفط في السعودية "غير مسبوقة" وإن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها للدفاع عن النظام العالمي الذي تقوضه إيران.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بوتين يقترح على السعودية شراء أسلحة روسية بعد الهجوم على قطاع النفط
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لمساعدة المملكة العربية السعودية بعد الهجمات التى تعرضت لها منشأتي نفط بالمملكة، واقترح على الرياض شراء أسلحة روسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
محمد صلاح يخطط لتهديد عرش دروجبا وإيتو مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا
يستعد النجم المصري الدولي محمد صلاح لقيادة ليفربول للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا في افتتاح مبارياته الموسم الحالي أمام نابولي، وعينه على تحقيق أرقام قياسية جديدة، سواء على صعيد النادي الإنجليزي أو ما هو أكبر على المستوى الإفريقي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الجنود الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست
أدلى مجندو الجيش الإسرائيلي بأصواتهم، على مدى 3 أيام، في صناديق الاقتراع الموجودة في القواعد العسكرية والمواقع بمختلف أرجاء إسرائيل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
على أساس حسن النية .. مصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة
عُقد يومي 15 و16 سبتمبر 2019 بالقاهرة اجتماعا لوزراء المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين فى مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ريهام سعيد تستعين بآية قرآنية بعد وقف برنامجها
عاتبت الإعلامية ريهام سعيد مهاجميها بسبب إثارتها الجدل في آخر ظهور إعلامي لها بسبب حلقتها عن السمنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
رسالة لأمريكا وتحريض على القتل.. أهم ما جاء في تسجيل أبوبكر البغدادي الأخير
في تسجيل جديد مدته 30 دقيقة، طل أبو بكر البغدادي عبر منصات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، موجها رسالة لأنصاره، متحدثا عن نتائج ما وصفه بـ"الغزوات الموحدة الأولى من نوعها في تاريخ الجهاد المعاصر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لمدة 3 شهور.. الإدارة العامة للمرور تعلن تفاصيل تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير طريق أسيوط الصحراوي الغربي، والتى تستمر لمدة ٣ شهور.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
انتخابات تونس.. نتائج الفرز تشير إلى جولة إعادة بين سعيد والقروي
اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية سفيان العبيدي، اليوم الاثنين، أن الهيئة تعمل في كنف الاستقلالية ولا تخضع لأية ضغوط بدليل نشرها للنتائج الأولية الجزئية والتى أظهرت تقدم مترشحين اثنين من خارج منظومة الحكم في اشارة الى قيس سعيد ونبيل القروي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التعليم تقرر صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة.. تعرف على قيمتها
قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيها وحد أقصى 500 جنيه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
خليفة تركي آل الشيخ يفوز برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية
حسم الاتحاد العربي لكرة القدم، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي بجانب الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد الآن بمدينة "جدة" السعودية ، وذلك خلفا للمستشار تركي آل الشيخ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
نشرت مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يحذر فيها من أن "العمليات اليومية" مستمرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الكلية بـ 20 ألف جنيه.. اعترافات مثيرة لـ ماسح أحذية متهم بالاتجار فى الاعضاء البشرية
تجرى نيابة الأزبكية تحقيقات موسعة فى واقعة قيام شخص بالاتجار بالأعضاء البشرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بأمر ملكي.. إعدام مصريين وسوري في السعودية.. اعرف السبب
نفّذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بمصريَين اثنيْن بمنطقة تبوك؛ كان قد قُبض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، ومادة الأفيون المخدرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا