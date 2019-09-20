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فن

عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:22 ص
عمرو عابد
عمرو عابد
شيرى نبيل
تألق النجم عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وكان بصحبة فريق فيلمه "لما بنتولد" الذي يشارك في برنامج الاختيارات الرسمية بالمهرجان خارج المسابقة وسيكون العرض العالمي الأول للفيلم يوم السبت 21 سبتمبر الساعة التاسعة في مسرح المارينا.

ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثًا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخذ طرق غير مشروعة لتحقيق ذلك".

ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد البطولة كلا من إبتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس.

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفي 2011 قدم فيلم إي.يو.سي ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

أدائه المميز وفرضه لشخصيته التمثيلية وبراعة تقمصه، خلف انطلاقته القوية وتعاونه مع كبار نجوم السينما والدراما، حيث تعاون مع النجمة لبلبلة والنجم القدير أحمد فؤاد سليم في فيلم عائلة ميكي، النجم آسر ياسين في مسلسل البلطجي وفيلم فرش وغطا، النجمة غادة عبد الرازق في مع سبق الإصرار والكابوس، ومع النجم يوسف الشريف في مسلسل اسم مؤقت، كما تعاون أيضًا مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل دهشة المقتبس من رواية الملك لير لـوليم شكسبير.

وفي 2017، شارك النجم في مسلسلي لا تطفئ الشمس الذي نافس في الموسم الرمضاني، والمسلسل الناجح ولاد تسعة، وبجانب مسلسل للحب فرصة أخيرة، شهد عام 2018 عودته السينمائية بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم ليل\خارجي والذي شهد تعاونه الرابع مع صديقه النجم كريم قاسم.

ومؤخرًا شارك النجم في فيلمي لما بنتولد ودماغ شيطان، واللذان لم يحدد موعد إطلاقهما بعد، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2 والمقرر إطلاقه العام المقبل.
عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور
عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

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