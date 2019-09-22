الدوري الإنجليزي .. أرسنال يتقدم على أستون فيلا 3-2 في الدقائق الأخيرة

أحرز بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال الهدف الثالث في مرمى شباك منافسه أستون فيلا في الدقيقة "84"، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وتقدم فريق أرسنال على منافسه استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المباراة عقب استحواذ لاعبي أستون فيلا في بداية المباراة .







وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين أرسنال ومنافسه استون فيلا بتقدم فريق استون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وأحرز جون ماكجين لاعب استون فيلا هدف تقدم فريقه من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب أنور الغازي داخل منطقة الجزاء ليستقبلها جون مكين بوضعها بالقدم على يسار الحارس لتسكن الشباك.



فرض لاعبو أستون فيلا السيطرة الكاملة على لاعبي أرسنال حيث أهدر لاعبو أستون فيلا العديد من الفرص بمشاركة تريزيجيه.



تعرض ميتلاند نيلس لاعب فريق أرسنال للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء للمرة الثانية بسبب تدخله القوي مع أنور الغازي لاعب أستون فيلا



