ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي .. أرسنال يتقدم على أستون فيلا 3-2 في الدقائق الأخيرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:32 م
لاعبي أرسنال
لاعبي أرسنال
حسام الحارتي
أحرز بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال الهدف الثالث في مرمى شباك منافسه أستون فيلا في الدقيقة "84"، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق أرسنال على منافسه استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح أستون فيلا في الدقائق الأخيرة من المباراة عقب استحواذ لاعبي أستون فيلا في بداية المباراة .



وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين أرسنال ومنافسه استون فيلا بتقدم فريق استون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز جون ماكجين لاعب استون فيلا هدف تقدم فريقه من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب أنور الغازي داخل منطقة الجزاء ليستقبلها جون مكين بوضعها بالقدم على يسار الحارس لتسكن الشباك.

فرض لاعبو أستون فيلا السيطرة الكاملة على لاعبي أرسنال حيث أهدر لاعبو أستون فيلا العديد من الفرص بمشاركة تريزيجيه.

تعرض ميتلاند نيلس لاعب فريق أرسنال للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء للمرة الثانية بسبب تدخله القوي مع أنور الغازي لاعب أستون فيلا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي

أستون فيلا في مهمة صعبة أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة أستون فيلا و آرسنال بالدوري الإنجليزي .. شاهد

تريزيجيه أساسيا والمحمدي بديلا.. تشكيل ناري لـ أستون فيلا أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

أوباميانج يقود أرسنال أمام أستون فيلا المحمدى وتريزيجيه

الدوري الإنجليزي .. جون ماكجين يسجل هدف أستون فيلا الأول في شباك أرسنال بمشاركة تريزيجيه

ترشيحاتنا

الصحف الإنجليزية تبرز تألق حارس مرمى إنبي أمام بيراميدز.. اقرأ التفاصيل

تراجع جديد.. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

حسام حسن يحشد أسلحة سموحة الفتاكة لمواجهة الأهلى .. تعرف على القائمة

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة

بوسي شلبي مع عبد الرحمن أبو زهرة في الجونة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. استعراض جوي مذهل لسلاح الجو السعودي احتفاءً باليوم الوطني

كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد

لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة