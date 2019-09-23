أخبار اليوم.. السيسي يثني على قوة الشعب من نيويورك.. عمرو أديب ينصب فخا للإخوان.. رد ناري لـ مرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
السيسي من نيويورك: قوة إرادة الشعب المصري سر نجاح الإصلاح الاقتصادي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه ، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.
مش محمود السيسي .. عمرو أديب يسخر من محمد ناصر على الهواء.. فيديو
نجح الإعلامى عمرو أديب، فى إثبات عدم مهنية إعلامى قنوات الإخوان، خاصة الإعلامي محمد ناصر، عبر قناة "مكملين"، حيث استطاع "أديب"، كشف انسياقهم خلف كل معلومة، دون انتظار التحقق منها لمجرد أنهم وجدوا فيها هجوما على مصر لمجرد إعلان "أديب"، استضافته لـ"محمود عبد الفتاح السيسى"، إلا أن الضيف لم يكن نجل الرئيس السيسى، ولكن المقصود من "محمود السيسى"، هو محمود حمدى عبد الفتاح السيسى العضو المنتدب لصيدليات "1911".
من جديد .. العاصمة الليبية في ظلام بسبب الأوضاع الأمنية
شهدت العاصمة الليبية طرابلس من جديد انقطاع التيار الكهربائي، بعد فترة شهدت استقرارا نسبيًا في التيار الكهربائي وسط استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.
السيسي يلتقي أبو مازن ويؤكد: مواصلة الجهود لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد
علقت الإعلامية لميس الحديدي على حلقة زوجها الإعلامي عمرو أديب باستضافة محمود حمدى عبد الفتاح السيسى، العضو المنتدب لسلسلة صيدليات 19011، والذى ادعى البعض أنه نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مرتضى منصور يطالب بحرمان جماهير الأهلي والزمالك من المباريات .. اعرف التفاصيل
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.
اتشتم واتغرم .. رد ناري لمرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.
مفاجأة .. رغم رفض الكونجرس.. حزب ترامب يحاول إعادة تركيا لصفقة أف 35
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يحاول إعادة تركيا إلى برنامج مشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة إف-35، الذي أُبعدت عنه أنقرة في يوليو الماضي.
أول تعليق من نتنياهو على اقتراب فقدانه تشكيل الحكومة بسبب القائمة العربية
هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، توصية ممثلو القائمة العربية المشتركة في اجتماعهم مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة منى زكى، بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.
محمد بركات الأبرز .. رسميا اتحاد الكرة يستقر على الجهاز المعاون لحسام البدري
أعلن الكابتن أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري استقر على القائمة النهائية للجهاز المعاون للكابتن حسام المدرب في تدريب المنتخب المصري.
السيسي من نيويورك: قوة إرادة الشعب المصري سر نجاح الإصلاح الاقتصادي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه ، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.
مش محمود السيسي .. عمرو أديب يسخر من محمد ناصر على الهواء.. فيديو
نجح الإعلامى عمرو أديب، فى إثبات عدم مهنية إعلامى قنوات الإخوان، خاصة الإعلامي محمد ناصر، عبر قناة "مكملين"، حيث استطاع "أديب"، كشف انسياقهم خلف كل معلومة، دون انتظار التحقق منها لمجرد أنهم وجدوا فيها هجوما على مصر لمجرد إعلان "أديب"، استضافته لـ"محمود عبد الفتاح السيسى"، إلا أن الضيف لم يكن نجل الرئيس السيسى، ولكن المقصود من "محمود السيسى"، هو محمود حمدى عبد الفتاح السيسى العضو المنتدب لصيدليات "1911".
من جديد .. العاصمة الليبية في ظلام بسبب الأوضاع الأمنية
شهدت العاصمة الليبية طرابلس من جديد انقطاع التيار الكهربائي، بعد فترة شهدت استقرارا نسبيًا في التيار الكهربائي وسط استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.
السيسي يلتقي أبو مازن ويؤكد: مواصلة الجهود لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد
علقت الإعلامية لميس الحديدي على حلقة زوجها الإعلامي عمرو أديب باستضافة محمود حمدى عبد الفتاح السيسى، العضو المنتدب لسلسلة صيدليات 19011، والذى ادعى البعض أنه نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مرتضى منصور يطالب بحرمان جماهير الأهلي والزمالك من المباريات .. اعرف التفاصيل
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.
اتشتم واتغرم .. رد ناري لمرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة
أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن استيائه وغضبه تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على ناديه بعد مباراة السوبر أمام الأهلي.
مفاجأة .. رغم رفض الكونجرس.. حزب ترامب يحاول إعادة تركيا لصفقة أف 35
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يحاول إعادة تركيا إلى برنامج مشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة إف-35، الذي أُبعدت عنه أنقرة في يوليو الماضي.
أول تعليق من نتنياهو على اقتراب فقدانه تشكيل الحكومة بسبب القائمة العربية
هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، توصية ممثلو القائمة العربية المشتركة في اجتماعهم مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة منى زكى، بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.
محمد بركات الأبرز .. رسميا اتحاد الكرة يستقر على الجهاز المعاون لحسام البدري
أعلن الكابتن أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري استقر على القائمة النهائية للجهاز المعاون للكابتن حسام المدرب في تدريب المنتخب المصري.