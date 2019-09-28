اخبار الحوادث ..القصة الكاملة لسحل محاسب ومهندس بسبب طفل بالإسماعيلية.. ميكانيكي يمزق جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور
أهدت وزارة الداخلية 150 مقعدًا دراسيًا لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ في القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بوكس ربطهما في الشجرة.. القصة الكاملة لسحل محاسب ومهندس بسبب طفل بالإسماعيلية
قررت نيابة الإسماعيلية العامة استمرار حبس موظف بهيئة قناة السويس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في واقعة "فيديوهات سحل وتعذيب محاسب ومهندس بـ"مساكن الكاكولا" بمحافظة الإسماعيلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تحرش بـ مراتى .. ميكانيكي يقطع جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة لأربعيني بها جروح قطعية أعلى الطريق الدائري بمدينة الوراق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كرداسة تخرج لتأييد أمن وأمان واستقرار مصر .. فيديو
انطلقت منذ قليل مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في أنحاء محافظة الجيزة، وخرجت حشود المواطنين للتأييد من مدينة كرداسة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: احباط 3 محاولات تهريب بمنافذ الجمهورية المختلفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ربطه بالحبال وهتك عرضه.. مسجل خطر مارس الشذوذ مع " مجذوب " بالواحات وقتله
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور علي جثة عجوز عارية ومقيد اليدين والقدمين بالواحات البحرية حيث تبين أن مسجل خطر وراء قتله بعد ممارسة الشذوذ الجنسي معه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور
أهدت وزارة الداخلية 150 مقعدًا دراسيًا لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ في القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بوكس ربطهما في الشجرة.. القصة الكاملة لسحل محاسب ومهندس بسبب طفل بالإسماعيلية
قررت نيابة الإسماعيلية العامة استمرار حبس موظف بهيئة قناة السويس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في واقعة "فيديوهات سحل وتعذيب محاسب ومهندس بـ"مساكن الكاكولا" بمحافظة الإسماعيلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تحرش بـ مراتى .. ميكانيكي يقطع جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة لأربعيني بها جروح قطعية أعلى الطريق الدائري بمدينة الوراق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كرداسة تخرج لتأييد أمن وأمان واستقرار مصر .. فيديو
انطلقت منذ قليل مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في أنحاء محافظة الجيزة، وخرجت حشود المواطنين للتأييد من مدينة كرداسة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: احباط 3 محاولات تهريب بمنافذ الجمهورية المختلفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ربطه بالحبال وهتك عرضه.. مسجل خطر مارس الشذوذ مع " مجذوب " بالواحات وقتله
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور علي جثة عجوز عارية ومقيد اليدين والقدمين بالواحات البحرية حيث تبين أن مسجل خطر وراء قتله بعد ممارسة الشذوذ الجنسي معه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.