مصدر بـ الكاف يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بعد أزمة جينيراسيون فوت

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن الكاف سيعتمد فوز الفريق الأبيض على جينيراسيون السنغالي بالانسحاب بثلاثة أهداف دون رد، عقب رفض الفريق السفر إلى برج العرب وخوض مباراته أمام بطل مصر.



وقال المصدر إن موقف الزمالك سليم 100%، حيث تلقى خطابا رسميا من الكاف يطلب منه التوجه إلى برج العرب ولعب المباراة يوم الأحد بدلا من السبت بملعب بتروسبورت لدواع أمنية.



وشدد المصدر على أن الكاف أرسل خطابا رسميا مماثلا إلى طاقم الحكام ومراقبهم للتوجه الى برج العرب لإدارة اللقاء بين الزمالك وجينيراسيون فوت، وبناء عليه توجه الحكام لمدينة برج العرب يوم الجمعة، وقاموا بمعاينة الملعب والتقطوا الصور التذكارية في الملعب والاجتماع الفني يوم السبت إلا أن بطل السنغال ضرب بعرض الحائط بكل ذلك، ورفض السفر إلى الإسكندرية وبالتالي ذهب الزمالك الى استاد برج العرب فى موعد المباراة وانتظر طاقم الحكام حضور الفريق السنغالي الذي يعتبر منسحبا.



وواصل المصدر بالكاف أن اتحاد الكرة المصري سيرسل خطابا إلى كاف مدعوما بتقرير وتفنيد قرار الأمن بسبب نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب، وهو ما سينهى الجدل تماما لمصلحة الزمالك ويعتمد تأهله الى دور المجموعات رسميا.



