Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصدر بـ الكاف يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بعد أزمة جينيراسيون فوت

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:01 م
الزمالك وجينراسيون
الزمالك وجينراسيون فوت
Advertisements
منتصر الرفاعى
كشف مصدر بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن الكاف سيعتمد فوز الفريق الأبيض على جينيراسيون السنغالي بالانسحاب بثلاثة أهداف دون رد، عقب رفض الفريق السفر إلى برج العرب وخوض مباراته أمام بطل مصر.

وقال المصدر إن موقف الزمالك سليم 100%، حيث تلقى خطابا رسميا من الكاف يطلب منه التوجه إلى برج العرب ولعب المباراة يوم الأحد بدلا من السبت بملعب بتروسبورت لدواع أمنية.

وشدد المصدر على أن الكاف أرسل خطابا رسميا مماثلا إلى طاقم الحكام ومراقبهم للتوجه الى برج العرب لإدارة اللقاء بين الزمالك وجينيراسيون فوت، وبناء عليه توجه الحكام لمدينة برج العرب يوم الجمعة، وقاموا بمعاينة الملعب والتقطوا الصور التذكارية في الملعب والاجتماع الفني يوم السبت إلا أن بطل السنغال ضرب بعرض الحائط بكل ذلك، ورفض السفر إلى الإسكندرية وبالتالي ذهب الزمالك الى استاد برج العرب فى موعد المباراة وانتظر طاقم الحكام حضور الفريق السنغالي الذي يعتبر منسحبا.

وواصل المصدر بالكاف أن اتحاد الكرة المصري سيرسل خطابا إلى كاف مدعوما بتقرير وتفنيد قرار الأمن بسبب نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب، وهو ما سينهى الجدل تماما لمصلحة الزمالك ويعتمد تأهله الى دور المجموعات رسميا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة مباراة الزمالك مستمرة.. جينراسيون السنغالى يرفض السفر إلى برج العرب ويتوجه لـ بتروسبورت اليوم

خائن ومحرض .. رئيس الزمالك: لسنا طرفا في الأزمة مع جينيراسيون فوت

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الزمالك إلى دور المجموعات بعد انسحاب جينيراسيون السنغالي.. فيديو

الزمالك بيلاعب نفسه.. أول رد فعل من ميتشو بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

ترشيحاتنا

أنيقة وعلى الموضة.. 20 صورة لإطلالات رضوى الشربيني في عيد ميلادها

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

سورة قرآنية تقي من عذاب القبر وتُسهل قبض الروح عند الاحتضار

أخبار اليوم .. السيسي يطمئن محدودي الدخل .. محمد بن سلمان يرد على اتهامه بقتل خاشقجي في حوار جريء .. حقيقة انفصال السقا عن زوجته

الأرصاد: أمطار على سواحل البلاد غدا.. وطقس القاهرة مائل للحرارة

Advertisements

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن مصير الزمالك بدوري أبطال إفريقيا بعد أزمة كاف

أخبار الرياضة ليلا.. مفاجأة مدوية بشأن نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون..قائمة المنتخب تحت قيادة البدري

مصدر بـ الكاف يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بعد أزمة جينيراسيون فوت

صوره وصلت لـ الخطيب .. تفاصيل أزمة صالح جمعة الأخيرة فى الأهلي

مواجهات نارية تنتظر الأهلي والزمالك بمجموعات دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

تعرف على حكام مباراتى الأهلي والزمالك في الجولة الثانية بـ الدوري

اتحاد الكرة يعزز موقف الزمالك فى التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك .. تصنيف الفرق المؤهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

باستثناء الزمالك وجينيراسيون .. تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن فريق جينراسيون فوت السنغالي

ملخص وأهداف مباراة ألميريا ضد قادش في دوري الدرجة الثانية الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس

لوك خالد سليم الجديد يثير الجدل بين جمهوره ..شاهد قبل وبعد

بفستان مبهج .. نسرين طافش بإطلالة عصرية فى الجونة