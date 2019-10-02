اخبار البرلمان.. البشائر تتوالى.. البرلمان يرد على حكم أحقية الموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية في علاوتين 20%.. وتأجيل رفع أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الأربعاء 2 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:





انطلقت أمس، الثلاثاء، جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، لمجلس النواب، برئاسة دكتور علي عبد العال، يستكمل خلاله المهمة التشريعية الموكل بها، والتي أنجز فيها الكثير، على مدار أربع سنوات مضت.









ينتظر محدودو الدخل مجموعة من القرارات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار، والتي تأتي استكمالًا لقرارات سابقة اتخذتها الدولة بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، في مارس الماضي، وتبعها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيها بدلا من 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه بزيادة 15%.









أعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، استدعاء البرلمان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعددا من الوزراء، لإلقاء بيان أمام البرلمان الأسبوع القادم.









تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس الحكومة ووزير التموين، بسبب المشكلات التي تواجه المواطنين في البطاقات التموينية.









أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.









شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، انتخابات اللجان النوعية،علي مستوي الـ25، علي أن تعتمد بشكل رسمي في الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم الأربعاء.









قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في ترتيب أجندتها بدور الانعقاد الجديد، لتحديد الملفات الهامة التي ستعمل عليها في الفترة المقبلة.









قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تراجع أسعار الذهب ترتبط بالأسعار العالمية ، فحينما تكون هناك توترات فى العالم وعلى رأس هذه الأزمات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ، أدى ذلك الى تراجع أسعار الذهب.







