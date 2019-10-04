Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق قوي من هاني حتحوت عن هدف حسام حسن العالمي.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:56 م
حسام حسن
حسام حسن
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هدف حسام حسن لاعب فريق سموحة في مرمى إنبي هدف عالمي وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز وانتهى بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-1.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هدف حسام حسن هو هدف الفوز لفريقه سموحة ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط كاملة له في مسابقة الدوري الممتاز.

واختتم هاني حتحوت، تصريحاته ، أن فريق إنبي يتعرض لأزمة بعد حصده نقطة واحدة فقط منذ أول ثلاث جوالات من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة الغد.. تعرف على تاريخ لقاءات الأهلي وسموحة في الدوري

ترشيحاتنا

ركن سيارته أمام النقطة .. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة ضرب محامي

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من مستشفى المعادي|شاهد

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها

اخبار النادى الاهلى اليوم.. إصابة خليفة حسام غالي.. ورحيل صالح جمعة الأبرز

بعد خماسية صن داونز .. شوبير لـ متعب: بلاش إيدك التقيلة دي في كل قرعة.. فيديو

دوللي شاهين تكشف حقيقة تغيير ديانتها.. وتغني أمك داعيالك في صدى البلد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها