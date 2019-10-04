تعليق قوي من هاني حتحوت عن هدف حسام حسن العالمي.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هدف حسام حسن لاعب فريق سموحة في مرمى إنبي هدف عالمي وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز وانتهى بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-1.



وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هدف حسام حسن هو هدف الفوز لفريقه سموحة ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط كاملة له في مسابقة الدوري الممتاز.



واختتم هاني حتحوت، تصريحاته ، أن فريق إنبي يتعرض لأزمة بعد حصده نقطة واحدة فقط منذ أول ثلاث جوالات من مسابقة الدوري الممتاز.

