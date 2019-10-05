Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مصطفى أبو تورتة.. حقيقة زواج سمية الخشاب السري.. لفظ خارج من هيفاء وهبي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
أخبار الفن.
أخبار الفن.
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

تعليق ناري.. زوجة احمد الفيشاوي تهاجم مصطفى أبو تورتة بقوة

نشرت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، تعليقًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبدت فيه رأيها حول الشاب السكندري الذي ترك خطيبته في حفل خطبتهما، والشهير بـ مصطفى أبو تورتة، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارها الأخير.


سمية الخشاب تكشف تطورات علاقتها بـ أحمد سعد بعد الطلاق

حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج «إنسايدر بالعربي» عبر قناة دبي الفضائية، أجابت من خلاله على عدد من التساؤلات حول حياتها الفنية والشخصية، من بينها علاقتها بمطلقها الفنان أحمد سعد، بعد أشهر من انفصالهما.


لفظ خارج.. هيفاء وهبي تهاجم متابعًا على انستجرام انتقد صورها

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، مستخدمة لفظ خارج، بعدما هاجمها المتابع بتعليق، سبها فيه بلفظ خارج أيضًا، قبل أن ترده له هيفاء.


حقيقة زواج سمية الخشاب سرًا من رجل مغربي

قالت الفنانة سمية الخشاب، في لقاء تلفزيوني، تم تداوله على السوشيال ميديا مؤخرًا، إن ظهورها بزي الزفاف المغربي، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف.


عمرو دياب يرفع نسبة الإشغالات الفندقية في العقبة

كشفت صحيفة الغد الأردنية عن ارتفاع نسبة الاشغالات الفندقية في المدينة بالتزامن مع حفل النجم الكبير عمرو دياب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن.. انتقادات لـ شيرين رضا بسبب الأضحية.. ورومانسية ريهام حجاج مع زوجها

اخبار الفن.. مفاجأة تركى آل الشيخ للمواهب.. موقف محرج لـ هيفاء وهبي.. ابنا تيم حسن يظهران مع زوج والدتهما

أخبار الفن.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بخصوص محمد رمضان.. وساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

لفظ خارج.. هيفاء وهبي تهاجم متابعًا على انستجرام انتقد صورها

ترشيحاتنا

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

سجلا هدفين.. لاعبا الأهلي يخطفان الأنظار فى مباراة سموحة وإنبي.. فيديو

شيكو وهشام ماجد يكشفان حقيقة خلافهما مع احمد فهمي

حقيقة زواج سمية الخشاب سرًا من رجل مغربي

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خليفة حسام غالي

كاتم السر بقالى 40 سنة.. من هو الصول أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»