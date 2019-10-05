أخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مصطفى أبو تورتة.. حقيقة زواج سمية الخشاب السري.. لفظ خارج من هيفاء وهبي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، تعليقًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبدت فيه رأيها حول الشاب السكندري الذي ترك خطيبته في حفل خطبتهما، والشهير بـ مصطفى أبو تورتة، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارها الأخير.حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج «إنسايدر بالعربي» عبر قناة دبي الفضائية، أجابت من خلاله على عدد من التساؤلات حول حياتها الفنية والشخصية، من بينها علاقتها بمطلقها الفنان أحمد سعد، بعد أشهر من انفصالهما.ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، مستخدمة لفظ خارج، بعدما هاجمها المتابع بتعليق، سبها فيه بلفظ خارج أيضًا، قبل أن ترده له هيفاء.قالت الفنانة سمية الخشاب، في لقاء تلفزيوني، تم تداوله على السوشيال ميديا مؤخرًا، إن ظهورها بزي الزفاف المغربي، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف.كشفت صحيفة الغد الأردنية عن ارتفاع نسبة الاشغالات الفندقية في المدينة بالتزامن مع حفل النجم الكبير عمرو دياب.