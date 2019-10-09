Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اخبار الحوادث.. عقوبات تأديبية لمسئولين بميناء دمياط في إهدار المال العام.. وأخرى لآخر بـ الصحة بسبب التزوير.. وعجوز ينتحر بالقفز في نهر النيل بالجيزة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
محمد زهير - عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.

عقوبات تأديبية لـ3 مسئولين بميناء دمياط لإهدارهم المال العام

أيدت النيابة الإدارية حكم المحكمة التأديبية العليا بتوقيع عقوبات تأديبية على 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة..لمزيد من التفاصيل .

العدل تفتتح البرنامج التدريبى للكوادر القضائية للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية

افتتحت وزارة العدل البرنامج التدريبى للكوادر الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية بمقر المركز القومى للدراسات القضائية..لمزيد من التفاصيل .

التفاصيل الكاملة لوفاة ولي أمر طالب داخل مدرسة بالإسكندرية

شهدت مدرسة محرم بك الإعدادية التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم وفاة ولي أمر طالب، في مشادة مع معلم داخل المدرسة، فيما تولت النيابة التحقيقز..لمزيد من التفاصيل .

الغرامة لمسئول بالصحة بعد مطالبته منح خريج جامعة أجنبية مزاولة مهنة الطب

غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير حكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره، لسلوكه مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب، بأن وجه كتاب بطلب قبول اشتراك خريج طب بالولايات المتحدة بنقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالمخالفة ..لمزيد من التفاصيل .

جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لكشف لغز عثور الأهالى على جثة لشاب مجهول الهوية يبلغ 35 تقريبا ملقاة فى ترعة بقرية الدكسوسية بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة..لمزيد من التفاصيل .

مصرع طفل بعد انقلاب عربة كارو فوقه في الدقهلية

لقي طفل مصرعه إثر انقلاب عربة كارو فوقه، بقرية كفر الشراقوة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز أجا بمصرع طفل نتيجة انقلاب عربة كارو فوقه..لمزيد من التفاصيل . 

إصابة ربة منزل بلدغة عقرب وشاب بحالة تسمم فوسفورى بمركز بدر

أصيبت ربة منزل بلدغة عقرب أثناء عملها بأحد الأراضي الزراعية كما أصيب شاب بحالة تسمم فسفورى اثر استنشاق مبيد حشرى قوى وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم..لمزيد من التفاصيل .

بسبب زوجته.. عجوز ينتحر بالقفز في نهر النيل بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انتحار عجوز عقب إلقاء نفسه من أعلي كوبري أكتوبر بنهر النيل بالعجوزة ليتبين أنه مريض نفسي..لمزيد من التفاصيل .

أنا رايحة عند ربنا سامحيني .. آخر رسالة لـ طالبة الدقي المنتحرة .. اشتكت من سوء معاملة والدها وزوجته

صرحت نيابة الدقي بدفن جثة طالبة انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بسبب مرورها بأزمة نفسية، كشفت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن المتوفاة تبلغ من العمر 19 عاما طالبة في معهد خدمة اجتماعية انفصل والداها منذ عدة سنوات، وتوجهت للإقامة برفقة والدها الذي تزوج من أخرى، بينما تزوجت والدتها من آخر وأنجبت فتاة..لمزيد من التفاصيل .
Advertisements

ترشيحاتنا

جينيراسيون السنغالي يرفض إعادة مباراة الزمالك بعد قرار الكاف

عملية جراحية جديدة لـ محمود الخطيب فى عصب الظهر.. تفاصيل

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

أنا رايحة عند ربنا سامحيني .. آخر رسالة لـ طالبة الدقي المنتحرة .. اشتكت من سوء معاملة والدها وزوجته

الأهلي يكشف حقيقة انتهاء عقود لاعبيه واسم المسئول عن ملف التجديد

Advertisements

وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب

بسبب عروسه وصديقه .. عريس يواجه أسوأ مفاجأة ممكنة يوم الزفاف

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

شاهد.. كيف نعى عادل إمام الراحل طلعت زكريا

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور

شاهد .. استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا