اخبار الحوادث.. عقوبات تأديبية لمسئولين بميناء دمياط في إهدار المال العام.. وأخرى لآخر بـ الصحة بسبب التزوير.. وعجوز ينتحر بالقفز في نهر النيل بالجيزة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.





عقوبات تأديبية لـ3 مسئولين بميناء دمياط لإهدارهم المال العام





أيدت النيابة الإدارية حكم المحكمة التأديبية العليا بتوقيع عقوبات تأديبية على 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ..لمزيد من التفاصيل .





العدل تفتتح البرنامج التدريبى للكوادر القضائية للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية





افتتحت وزارة العدل البرنامج التدريبى للكوادر الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية بمقر المركز القومى للدراسات القضائية ..لمزيد من التفاصيل .





التفاصيل الكاملة لوفاة ولي أمر طالب داخل مدرسة بالإسكندرية





شهدت مدرسة محرم بك الإعدادية التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم وفاة ولي أمر طالب، في مشادة مع معلم داخل المدرسة، فيما تولت النيابة التحقيقز ..لمزيد من التفاصيل .





الغرامة لمسئول بالصحة بعد مطالبته منح خريج جامعة أجنبية مزاولة مهنة الطب





غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير حكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره، لسلوكه مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب، بأن وجه كتاب بطلب قبول اشتراك خريج طب بالولايات المتحدة بنقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالمخالفة ..لمزيد من التفاصيل .





جهود مكثفة لمباحث البحيرة لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية





تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لكشف لغز عثور الأهالى على جثة لشاب مجهول الهوية يبلغ 35 تقريبا ملقاة فى ترعة بقرية الدكسوسية بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة ..لمزيد من التفاصيل .





مصرع طفل بعد انقلاب عربة كارو فوقه في الدقهلية





لقي طفل مصرعه إثر انقلاب عربة كارو فوقه، بقرية كفر الشراقوة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مركز أجا بمصرع طفل نتيجة انقلاب عربة كارو فوقه ..لمزيد من التفاصيل .





إصابة ربة منزل بلدغة عقرب وشاب بحالة تسمم فوسفورى بمركز بدر





أصيبت ربة منزل بلدغة عقرب أثناء عملها بأحد الأراضي الزراعية كما أصيب شاب بحالة تسمم فسفورى اثر استنشاق مبيد حشرى قوى وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم ..لمزيد من التفاصيل .



بسبب زوجته.. عجوز ينتحر بالقفز في نهر النيل بالجيزة





كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انتحار عجوز عقب إلقاء نفسه من أعلي كوبري أكتوبر بنهر النيل بالعجوزة ليتبين أنه مريض نفسي ..لمزيد من التفاصيل .





أنا رايحة عند ربنا سامحيني .. آخر رسالة لـ طالبة الدقي المنتحرة .. اشتكت من سوء معاملة والدها وزوجته



