اخبار الحوادث.. فتاة تقتل حبيبها في المرج بعد نشر صورها الفاضحة.. إيداع المتهمة بقتل الطفلة جنة مستشفى الأمراض العقلية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.





عاشت مع عشيقها 3 سنين في الحرام.. فتاة تقتل حبيبها بالمرج بعد نشر صورها الفاضحة

عاشت فى الحرام مع عشيقها 3 سنوات على امل اتمام الزواج منه لكنه فى كل مرة تطلب منه الارتباط الرسمى يتهرب منها حتى وصل بها الحال إلى رفض العديد من الشباب المتقدمين للزواج منها وبتضييق الخناق عليها من قبل أسرتها اجبروها على الموافقة على احد الشباب .



استدرجها للورشة وهددها بالقتل.. ميكانيكي عجوز يغتصب طفلة 12 عامًا.. والحمل يفضحه بالمنوفية مستغلا إعاقتها وعدم قدرتها علي الكلام تجرد الميكانيكي المسن من المشاعر الانسانية مغتصبا طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 12 عاما لتحمل منه سفاحا لتكتشف اسرة القاصر الجريمة وتبلغ قوات الشرطة. لمزيد من التفاصيل ..



ذئب بشري.. عامل يهتك عرض طفلة في أوسيم بعد استدراجها لشراء حلوى قام عاطل بهتك عرض طفلة بمدينة اوسيم بعدما استدرجها بحجة شراء حلوي لها، وتمكنت مباحث الجيزة من القبض عليه. لمزيد من التفاصيل ..



يلتقط صورا.. القبض على موظف يقف عاريا بشرفة شقته بالشيخ زايد ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي موظف بمنطقة الشيخ زايد يقف عاريا في شرفة شقته ويقوم بتصوير جسده حتي أبلغ جاره عنه. لمزيد من التفاصيل ..



مستشفى الأمراض العقلية.. قرار جديد من محكمة جنايات المنصورة بخصوص جدة الطفلة جنة قررت محكمة جنايات المنصورة،، وضع المتهمة بتعذيب حفيدتها حتى الموت تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية للوقوف علي حالتها النفسية والعقلية وبيان مدي مسئوليتها عن افعالها من عدمه واعداد تقرير مفصل في هذا الشأن وحددت جلسة أول ديسمبر لورود التقرير ونظر الدعوى مع استمرار حبس المتهمة. لمزيد من التفاصيل ..



جوزها طلقها ليلة الدخلة.. مفاجآت مثيرة عن جدة الطفلة جنة المتهمة بالتعذيب قال أحمد بركات محامي المتهمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب، إنها حامل وهي داخل محبسها، وان لديها طفلا رضيعا عمره عامان ونصف العام، و تقوم بإرضاعه ، مشيرا الي استحالة قيامها بتعذيب الطفلتين جنة وشقيقتها امانى لو انها تتمتع بقوي عقلية سليمة. لمزيد من التفاصيل ..