Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

علي عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
استهل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الصربية بلجراد، بالمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلًا عن المجموعة العربية، والتى ناقشت جملة من الأمور الإجرائية أبرزها الشئون الخاصة بعضوية بعض البرلمانات في الاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن مناقشة تعديلات مقترحة على بعض أنظمة ولوائح الاتحاد.

وتمثل اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي بمثابة الجهاز الإداري له، ويرأسها رئيس الاتحاد ويشغل عضويتها 15 عضوًا، ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد، في حين تضم الجمعية العمومية للاتحاد جميع البرلمانات للدول الأعضاء.

وقد اٌنتخب الدكتور على عبد العال عضوًا باللجنة التنفيذية ممثلًا عن المجموعة العربية خلال اجتماعات الجمعية الـ 136 للاتحاد البرلماني الدولي، والتى عُقدت ببنجلاديش إبريل 2017.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أٌنشئ في عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، ويعتبر من أقدم المنظمات الدولية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاتها مرتين سنويًا، وهو المنظمة المقابلة للأمم المتحدة بالنسبة للبرلمانات والمؤسسات التشريعية.

ويلعب مجلس النواب المصري دورًا بارزًا في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية. فضلا عن تمتع الدكتور علي عبدالعال بعلاقات طيبة مع معظم رؤساء البرلمانات والوفود.

يذكر أن مصر استضافت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي مرتان، الأولى كانت عام ١٩٤٧، والثانية كانت عام ١٩٩٧.
علي عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي
علي عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي
علي عبد العال يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد برلمانى برئاسة عبد العال يتجه لصربيا للمشاركة فى اجتماعات الاتحاد البرلماني

على عبدالعال يتوجه إلى صربيا للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي

علي عبد العال يلتقي مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

ترشيحاتنا

لفتة إنسانية.. العناية المركزة تحتضن احتفال مريضة بزواج نجلها داخل مستشفى ناصر

حكاية عجيبة.. ينجو من الإصابة بجلطة بعد 7 سنوات وسمكة تنهي حياته

أحمد رمزي: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل

هزار تقيل .. قطع ناجتس تسببت في القبض على مراهقين

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

أحمد رمزي: مدير الكرة في الزمالك لابد أن يملك هذه الصفات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور

الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تمهيدًا للموديل الإنتاجي الهيدروجيني .. صور

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور