القبض على صاحب محل هتك عرض طفلة 12 عاما في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب محل لاتهامه بهتك عرض طفلة بـ قليوب.
تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب من م ع يفيد بقيام ت ي ٥٠ عاما صاحب محل بقالة بهتك عرض ابنته الطفلة "ف م" ١٢ عاما بعد تهديدها بسلاح أبيض.
وبسؤال رجال المباحث للمتهم بعد استدعائه أقر بارتكاب الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر ٣٨٢٣ قسم قليوب وبالعرض على النيابة العامة وأمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.