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أخبار العالم

البيت الأبيض : منتجع ترامب بفلوريدا يستضيف قمة G7 الاقتصادية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:55 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن البيت الأبيض أن قمة مجموعة السبع الكبرى G7 العام المقبل 2020، سيتم عقدها في منتجع يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنوب فلوريدا.

وصرح ميك مولفاني رئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة للصحفيين بأن القمة ستعقد هناك يومي 10، و 12 يونيو 2020 في منتجع ترامب ناشيونال دورال للجولف بالقرب من ميامي.

وطرح ترامب هذا الأمر خلال زيارته لفرنسا لحضور اجتماع G7 لهذا العام في أغسطس، مبينا حجم المنتجع وقربه من مطار ميامي، على الرغم من أنه أصر على أنه لن يستفيد مباشرة من هذا الاختيار.


وكانت مدينة بياريتس الفرنسية قد استضافت قمة السبع الاقتصادية في أغسطس من العام الجاري 2020.

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