Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: الإعلام هو منارة المواطن في الظلمات.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
توك شو
قال الإعلامي تامر أمين، إن دور الإعلام غير مقتصر على تداول الأخبار وتطورات الأحداث وتحليل المشاهد فقط.

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه لبرنامج " أخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإعلام هو منارة المواطن في الظلمات ووسيلة الوعي وتشكيل الرأي العام، لافتًا إلى أن الإعلام هو منبر لمن لا منبر له.

وأشار الإعلامي تامر أيمن، إلى أن الإعلام هو لسان المعبر عن حال المواطن، موضحًا أن من لا يعتمد على هذه الأدوار فلا يصنف إعلاميًا.
Advertisements

ترشيحاتنا

كان نفسي تكون وسطنا السنة دي.. إيمي طلعت زكريا عن وفاة والدها قبل عيد ميلادها بأيام

علي جمعة لـ سائل : الغسل من الجنابة عليك فقط دون الزوجة لهذا السبب

الهاربة من المتحف إلى تويتر.. تتحدث عن أصولها الإيطالية

فيديوجراف| لقطات طريفة من مظاهرات لبنان

السخونية بتسيح المهلبية.. تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو كوميدى | شاهد

في انتظار قرار الأهلي.. انتهاء جلسة وزير الرياضة مع مجلس الخطيب .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طلعت زكريا.. أول صورة لـ هنا الزاهد

شاهد.. الصور الأولى لحفل زفاف جينفير لورانس وكوك كاروني

لِفّي يا عجلة الخير.. طاحونة أبو شاهين الأثرية خير شاهد على الأعمال الخيرية