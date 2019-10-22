تامر أمين: الإعلام هو منارة المواطن في الظلمات.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن دور الإعلام غير مقتصر على تداول الأخبار وتطورات الأحداث وتحليل المشاهد فقط.



وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه لبرنامج " أخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الإعلام هو منارة المواطن في الظلمات ووسيلة الوعي وتشكيل الرأي العام، لافتًا إلى أن الإعلام هو منبر لمن لا منبر له.



وأشار الإعلامي تامر أيمن، إلى أن الإعلام هو لسان المعبر عن حال المواطن، موضحًا أن من لا يعتمد على هذه الأدوار فلا يصنف إعلاميًا.

